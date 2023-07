Ein kleines großes Ärgernis

Hans-Ulrich Halwe findet es erstaunlich, welche Menge an Kippen im öffentlichen Raum herumliegt. Er hat sie gemeinsam mit seiner Enkelin gesammelt. ihm-Fahle (2) © Petra Ihm-Fahle

Warum werfen viele Raucher ihre Kippen achtlos auf den Boden, wenn sie im Freien ihrem Laster frönen? Das hat sich jüngst der Seniorenbeirat aus Bad Nauheim gefragt und über Lösungen nachgedacht.

Hans-Ulrich Halwe glaubt an das Gute im Menschen. „Den meisten Rauchern, die ihre Kippe wegschmeißen, ist nicht bewusst, dass es etwas so Giftiges ist“, sagt der Vorsitzende des Bad Nauheimer Seniorenbeirats. Auf der Tagesordnung seines Gremiums, das im Rathaus tagt, ist gerade der Ärger über Zigarettenstummel an der Reihe. Als Halwe neulich mit seiner Enkelin im Kurpark war, sammelten die beiden innerhalb kurzer Zeit ein großes Glas voller Kippen. Das Glas hat er zur Sitzung mitgebracht, es steht vor ihm auf dem Tisch.

Die Bürgerin Karin Reifschneider aus Bad Nauheim sitzt neben dem Vorsitzenden, sie ist wegen dieses Themas auf ihn zugekommen. Auch sie ist der Ansicht, dass viele Raucherinnen und Raucher nicht wissen, welche Menge an Schadstoffen ein Stummel enthält. „Wüsste man es, würde man es aus eigener Überzeugung nicht machen“, erklärt sie. Ihr Vorschlag ist, Aufklärungsarbeit in den Schulen zu leisten. Was Kinder dort lernen, kann laut Reifschneider eine Multiplikatorenfunktion haben, wenn die Jugend in der Familie darauf aufmerksam macht.

Zu Gast im Seniorenbeirat sind auch Ulla und Helmuth Francke. Das Ehepaar sammelt in seiner Freizeit Müll auf, um etwas Gutes für die Umwelt zu tun. Mit einer Zange sind die beiden regelmäßig unterwegs. „Beim Sammeln stören mich am meisten die Kippen“, teilt Ulla Francke mit. Ihren Worten zufolge verunreinigt ein Stummel 40 Liter Wasser. Franckes haben daher einen Brief geschrieben, den sie fotokopiert haben und in der Stadt an verschiedenen Orten aufhängen. „Nur Einsammeln ist auf Dauer frustrierend. Wir wollen, dass sich etwas ändert“, sagen sie. Über 7000 Schadstoffe seien in Zigaretten enthalten, davon über 50, die Krebs erregten. Einige ihrer Zettel waren wieder entfernt worden, wie sie bemerkten. „Wir denken, dass manche Menschen nicht wissen, wie schädlich es ist“, sagen die Franckes.

INNOVATION Verschiedene Kommunen probieren ihr Glück mit einem Kippen-Mülleimer oder Kippen-Aschenbecher, der einen Anreiz durch eine Abstimmfunktion bietet. Über dem Ascher steht eine einfache Alltagsfrage wie „Bist du glücklich?“ Der Raucher kann antworten, in dem er seinen Stummel bei „Ja“ oder bei „Nein“ einwirft. Da die Aschenbecher durchsichtig sind, können Passanten anhand des Füllstands sehen, für welche Antwort die meisten Zigarettenreste eingeworfen werden. Den „Kippster“ stellt ein Unternehmen aus Baden-Württemberg her, die Idee stammt ursprünglich aus Großbritannien. ihm

Helmuth Francke berichtet, wie sie auf einem Parkplatz einen Autofahrer beobachtet haben, der eine Pause gemacht hat. Er trug den Abfall seiner Mahlzeit zum Mülleimer, aber den Glimmstängel trat er auf dem Boden aus. Vor Krankenhäusern lägen ebenfalls sehr viele Zigarettenreste herum. Wie Ulla Francke mitteilt, habe sie deshalb schon die Kurkliniken ansprechen wollen.

Als Mitglied des Netzwerks „Wetterau im Wandel“ hat das Ehepaar alle Fraktionsvorsitzenden im Wetteraukreis angeschrieben. Sie schlagen vor, auch ordnungsrechtlich aktiv zu werden - dies mit Blick auf den anwesenden Ersten Stadtrat Peter Krank (parteilos). „Die Thematik diskutieren wir schon seit Jahrzehnten“, erläutert Krank. Sanktionen seien bisher keine Lösung gewesen, auch wenn die Gefahrenabwehrverordnung teils empfindliche Geldbußen vorsehe. Ihm zufolge könnte positive Ansprache die Haltung verändern: „Die Personen darauf ansprechen, dass sie Trinkwasser verseuchen, und sie dafür sensibilisieren.“ Gleichzeitig räumt er ein, dass alle Ansprache bisher nicht dazu geführt habe, dass die Kippen von der Straße verschwunden seien. Er habe mit den Klinik-Leitungen gesprochen: „Es war immer wieder Thema - aber was hat es gebracht?“ Laut Krank gab es eine Zeit, in der der Tabakkonsum deutlich zurückging. „Das scheint sich zu wandeln, Jugendliche greifen wieder mehr zur Zigarette.“ Mit der Sucht- und Gewaltprävention fängt die Stadt laut Krank schon in den Kitas an.

Steffen Hensel, Vorsitzender des städtischen Sozialausschusses, blickt auf die vergangenen Haushaltsberatungen zurück. „Damals wurde beschlossen, mehr Kippen-Eimer aufzustellen“, berichtet er. Laut Stadträtin Katja Bohn-Schulz (FW) wurde schon mal angeregt, dass die Stadtmarketing- und Tourismus GmbH kleine Taschenaschenbecher ausgibt. Es ist ein Projekt, das auch Halwe in der Planung hat: In der Fußgängerzone solche Utensilien zu verteilen, etwa an Markttagen.

Ginge es nach Seniorenbeiratsmitglied Gerhard Zimmermann, käme eine ganz andere Lösung in Betracht: „Bekäme man pro eingesammeltem Stummel drei Cent Pfand, gäbe es keine Kippen mehr auf der Straße.“ Einige stellen bei der Diskussion klar, nicht gegen das Rauchen zu sein - es gehe ihnen einzig um die Umweltverschmutzung.