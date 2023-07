Ein Dach über dem Kopf

Das ehemalige Lidl-Gebäude in der Frankfurter Straße 7-9 ist mittlerweile von einem Zaun umgeben. ihm-fahle(3) © Petra Ihm-Fahle

Voraussichtlich im vierten Quartal treffen die Bewohner der neuen Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Lidl-Gebäude in Bad Nauheim ein. Bei einem Rundgang zeigte Landrat Jan Weckler die Räume. Wer ehrenamtlich helfen möchte, ist willkommen.

Das ehemalige Lidl-Gebäude in der Frankfurter Straße 7-9 in Bad Nauheim hat sich in eine Flüchtlingsunterkunft verwandelt. Bewohnt wird das Haus möglicherweise erst ab dem vierten Quartal. Der Wetteraukreis präsentierte das fertige Raumkonzept jetzt bei einer Begehung mit Politikern aus Stadt und Kreis. Landrat Jan Weckler (CDU) empfing die Teilnehmer am Eingang. Dort, wo früher der Pfandflaschen-Automat gestanden hat, ist künftig der Platz der Security. Es wird auch eine Sozialbetreuung geben. Wer die ehemalige Verkaufshalle betritt, sieht eine großflächige Konstruktion aus Gittern, die mit Planen bespannt und zu Zimmern angeordnet ist. In den Zellen stehen jeweils zwei Doppelstockbetten, das heißt pro „Zimmer“ gibt es vier Schlafmöglichkeiten. Außerdem sind ein kleiner Tisch mit Stühlen sowie vier Spinde vorhanden, die Bettwäsche und Geschirr enthalten.

Maximal 88 Menschen könnte der Wetteraukreis dort unterbringen, aber laut Landrat Weckler lässt sich solch eine Einrichtung nicht komplett belegen. Vielmehr plane der Kreis mit 80 Personen. Das habe damit zu tun, dass auch auf die Sozialverträglichkeit und kulturelle Passung zu achten sei. Zu rechnen ist seinen Worten zufolge verstärkt mit Männern, die aus Ländern wie Afghanistan, Syrien, Eritrea und der Türkei kommen. Vermutlich jedenfalls - es hänge schlicht davon ab, welche Menschen eintreffen. „Für Frauen und Kinder haben wir extra eine separate Einrichtung geschaffen, um Schutzräume zu haben“, erklärte Erste Kreisbeigeordnete Stephanie Becker-Bösch (SPD).

Weckler räumte ein, dass es „keine gemütliche Wohnung“ sei, sondern lediglich „ein Dach über dem Kopf“. Wer kochen, duschen oder zur Toilette will, muss sich nach draußen begeben, wo hinter dem Gebäude Container stehen. Innen wird ab 22 Uhr das Licht ausgeschaltet, um ungestörten Schlaf zu ermöglichen. Lediglich eine Notbeleuchtung für die Flure bleibt an.

UNTERSTÜTZUNG GESUCHT Bei der Sozialbetreuung im ehemaligen Lidl in Bad Nauheim (Frankfurter Straße) handelt es sich um eine Person. Diese ist 33 Stunden pro Woche vor Ort und an den Wochenenden über Rufbereitschaft für Unterbringungsnotfälle erreichbar. Zuständig in dieser Sache sind die Regionalen Dienstleistungen Wetterau (RDW), die sich laut der Ersten Kreisbeigeordneten Stephanie Becker-Bösch (SPD) sehr über ehrenamtliche Unterstützer freuen. Wer ehrenamtliche Hilfe in der neuen Flüchtlingsunterkunft leisten möchte, kann sich laut Bürgermeister Klaus Kreß (parteilos) an das Bad Nauheimer Rathaus wenden. In Sachen Flüchtlingskoordination sind der Fachbereich 4 und die Mitarbeiter Aydin Yilmaz, Ulrike Sievers-Hausen und Stefan Reichert zuständig. ihm

Der Landrat machte deutlich, wie erheblich die Zuweisungszahlen seit dem vergangenen Sommer gestiegen seien. „Die weltweiten Krisen haben dazu geführt“, sagte er. Insgesamt gibt es seinen Worten zufolge 120 kreiseigene Gemeinschaftsunterkünfte. „Eine Riesenleistung“, lobte er seine Mitarbeiter.

Die Abläufe sind wie folgt vorgesehen: Flüchtlinge kommen erst einmal in Friedberg in eine Erstaufnahme-Einrichtung, die künftig in der Kaserne in den neuen Leichtbauhallen liegt. Dort werden sie auf die Weiterreise in die Kommunen „vorbereitet“. Das heißt, man geht mit ihnen zur Bank, zur Ausländerbehörde und zur Sozialverwaltung. Wie Weckler erklärte, bekommt der Wetteraukreis im dritten Quartal voraussichtlich eine „Null-Zuweisung“, da das Land erst einmal die eigenen Kapazitäten ausschöpfen wird. Ganz sicher sei das aber nicht. „Gleichzeitig müssen wir damit rechnen, dass die Zuweisungen im vierten Quartal deutlich steigen.“

Am Rande der Begehung kam es für ein paar Minuten zu einer erhitzten Diskussion, da die vielen Unterbringungen nicht mehr darstellbar seien. Bürgermeister Klaus Kreß (parteilos) kündigte an, die personellen Strukturen verwaltungsintern wieder hochfahren zu müssen. „Ohne die Ehrenämter vor Ort ist es für die Kommunen nicht leistbar“, sagte er. Kreß forderte, die Zuwanderungszahlen nach Deutschland deutlich zu begrenzen, sonst seien die Kommunen ab 2024 „klipp und klar“ am Ende. Einige Diskutanten baten den Bundestagsabgeordneten Peter Heidt (FDP), diese Botschaft mit nach Berlin zu nehmen. Heidt sagte zu, das „eins zu eins“ zu tun. „Wir versuchen, das Problem zu lösen, aber es ist extrem kompliziert.“ Wie Weckler klarstellte, werden die Geflüchteten aufgrund des erschöpften Wohnungsmarktes möglicherweise lange in der Unterkunft bleiben müssen. Er betonte, dass es sich um Menschen handele, die frei seien. „Sie werden sich auch außerhalb der Einrichtung bewegen, dürfen das und haben alle gute Gründe herzukommen.“ Er sage das so deutlich, da seine Behörde schon Beschwerden von Nachbarn bekommen habe, die um den Wert ihrer Immobilien fürchteten. Kreistagsabgeordnete Isil Yönter (Grüne) appellierte: „Wir müssen zusammenhalten und das Bestmögliche daraus machen.“

Ein Blick in eines der „Zimmer“ der Unterkunft. © Petra Ihm-Fahle

Container für Duschen, Toiletten und für das Kochen. © Petra Ihm-Fahle