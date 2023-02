Digitales Kinderzimmer

Bad Nauheim - Was passiert in der Entwicklung meines Kindes, wenn es sich zu viel mit dem Handy, dem Tablet oder digitalen Spielen beschäftigt? Was passiert mit unseren Kindern, wenn wir selbst ganz vertieft in unser Smart- phone und digitalen Spielzeuge sind? Guido Glück von der Fachstelle Suchtprävention im Wetter-aukreis zeigt am 2. März von 19.

30 bis 21 Uhr in der Themenreihe „Digitales Kinderzimmer“ die Wirkung der Medien auf die Entwicklung der Kinder auf. Die Teilnahme per Zoom ist ebenfalls möglich. Der Themenabend ist ein Kooperationsangebot von Müfaz, KIKS UP und dem Programm E.v.A. Veranstaltungsort ist das Mütter- und Familienzentrum (Müfaz) in Bad Nauheim. Anmeldung: 0 60 32/3 12 33. red