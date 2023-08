Die Wetterau feiert den King

Von: Michael Humboldt

Rock’n’Roll ist keinesfalls nur männlich. In Bad Nauheim sorgen auch Elvis-Ladys musikalisch für Furore. © Nicole Merz

Das Elvis-Festival hat Bad Nauheim wieder fest im Griff. Los ging es am Freitagnachmittag auf der Flaniermeile durch die Elvis-Stadt auf dem Marktplatz. „Elvis lebt“, heißt es dort auf dem Plakat gegenüber in „Stangs Restaurant“. Und weiter steht dort: „Wir lassen die Legende auf unserer Terrasse am Marktplatz wieder aufleben. Am Freitag und Sonntag rocken wir schon ab Mittag gemeinsam zur Elvis-Livemusik von Entertainer Wolfang Liebert.“

Weiter geht es auf der Hauptstraße am Kleinen König vorbei, wo Stammgast Andreas Kautz voller Vorfreude verkündet: „Elvis Rock’n’Roll-Night am Freitag und Samstag ab 18 Uhr.“ Und darüber jubelt natürlich auch sein Kumpel Walter Schweikert, der heimliche King im König.

Die Songs von Elvis erklingen allerorten. „Freut Euch auf einzigartige Begegnungen mit Zeitzeugen, Elvis-Party, Classic Car Parade oder Music-Contest“, verkündet Bürgermeister Klaus Kreß neben einem tanzenden King im Park. Und Petra Ihm-Fahle steht mit ihrem Autorenclub im Platanenhof und berichtet von einem regen Treiben. Oldtimer-Stände werden von den Passanten unter die Lupe genommen, die Kaffeehaus- Atmosphäre lockt viele an. Und natürlich tragen einige schon ihre Elvis-Shirts zur Schau.

Vor dem Kurhaus spielt die Formation „The Explosion Rockets“ die Elvis-Songs rauf und runter, während die Fans voller Vorfreude wippen und tanzen. „Ich habe gemerkt, dass schon im Verlauf der Woche die Klamotten immer schriller geworden sind in der Stadt. Und viele Geschäfte haben natürlich auch Elvis-Mode in den Schaufenstern ausgelegt“, berichtet Petra Ihm-Fahle.

Derweil spazieren Angelika Storm und Meike Berger mit Cowboy-Hüten umher. Beide haben ja durch eine Spendenaktion die Erstellung der lebensgroßen Bronzestatue auf der Usa-Brücke ermöglicht. Klar, dass Elvis über dem kleinen Fluss auch in diesen Tagen die wohl meistfotografierte Figur auf der ganzen Welt ist. Einen Erfolg hatte schon am Donnerstagabend die Formation „Boppin B“ gefeiert, die die Trinkkuranlage zum Beben brachte. Heute und am Sonntag wird das Elvis-Festival mit vielen Highlights die Gefühle der legendären Zeit zurückbringen.

Bad Nauheim ist bereit: Elvis-Sänger Michael Aden präsentiert das Festival am Freitag optisch. nici Merz (2) © Nicole Merz