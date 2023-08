Die Petticoats schwingen wieder

Zum 21. European Elvis Festival am Wochenende 18. bis 20. August werden neben anderen auch Estelle Brown, Sam Thompson und Jim „The King“ Brown erwartet. Festivalzentren sind erneut das Hotel Dolce und die Trinkkuranlage. Im Dolce wird den Besuchern ein Fan-Markt, eine Classic-Car-Ausstellung, eine Modenschau und Livemusik in Form des Music Contest geboten, bei dem Bands und Einzelkünstler mit ihren Interpretationen von Elvis-Songs den Ausnahmekünstler und dessen Musik ehren.

Die Sonderausstellung „Elvis in Hollywood“ im „Rock’n’Roll Heaven“ zeigt Originalstücke, die in enger Verbindung zu Elvis und seinen Filmen stehen. Die Trinkkuranlage bietet mit ihrer Konzertmuschel beste Voraussetzungen für die großen Shows und Filmvorführungen am Festival-Wochenende.

Am Samstagabend, 19. August, ab 20 Uhr steht Jim „The King“ Brown gemeinsam mit Sam Thompson auf der Open-Air-Bühne der Trinkkuranlage. Bei der Show „This is the Story“ wird Jim Brown für Gänsehautmomente sorgen, während Sam Thompson die Fans an persönlichen Erinnerungen aus seinem Leben mit Elvis teilhaben lässt. Ein weiteres Konzert-Highlight ist die Show am Sonntag, 20. August, ab 13.30 Uhr in der Trinkkuranlage. Bei „Celebration of Life: In Memory of Lisa Marie“ wird Estelle Brown gemeinsam mit Jim „The King“ Brown und Sam Thompson auf der Bühne der Trinkkuranlage stehen. Elvis’ Weggefährte Sam Thompson und „Sweet Inspiration“ der ersten Stunde, Estelle Brown, erinnern an Lisa Marie Presley. Im Anschluss an die audiovisuellen Erinnerungen an Elvis’ Tochter werden Jim Brown und Estelle Brown unter der Leitung von Roman Leon Weiss mit Gospelmusik für besondere Momente sorgen.

Bei der Talkshow am Sonntag im Jugendstilheater wird Sam Thompson den Fans Rede und Antwort stehen. Als Elvis’ Bodyguard und Mitglied der „Memphis Mafia“ gehörte er zu den engen Vertrauten des King. Auch Estelle Brown wird in der Talkshow viele Erinnerungen teilen und sich den Fragen der Fans stellen.

Die Petticoats schwingen im Takt, es wird getanzt, gesungen und gerockt - und zwar auf der Elvis-Party am Freitagabend. Es gibt Musik satt und ein abwechslungsreiches Programm. Den Partygästen werden in diesem Jahr Gabór Lantos, der Gewinner des Music Contest von 2022, und die niederländischen „The Explosion Rockets“ einheizen.

Neben thematischen Führungen unter dem Titel „Elvis - der King in Bad Nauheim“ taucht auch die Bad Nauheimer Innenstadt in die 50er und 60er Jahre ein, wenn „Stars & Stripes“ ihren Weg in die Geschäfte und Cafés finden. Die Auto-Parade „Classic Cars on Tour“ am Samstag durch Bad Nauheim und nach Friedberg wird ein besonderer Besuchermagnet sein, und am verkaufsoffenen Sonntag lädt die Fußgängerzone als „Shopping Mall“ ab 12 Uhr zum Einkaufsbummel ein.

Tickets sowie die komplette Programmübersicht sind erhältlich bei der Bad Nauheim Stadtmarketing und Tourismus GmbH, Telefon 0 60 32/92 99 20, per E-Mail an info@bad-nauheim.de, www.european-elvis-festival.de und www. epg-ev.de. red