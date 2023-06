Damit ein letzter Stern aufgeht

Am 1. Juli findet wieder die Selbsthilfe-Meile in Bad Nauheim statt: 50 Selbsthilfegruppen, Beratungsstellen sowie soziale und ehrenamtliche Einrichtungen stellen ihre Arbeit auf der Parkstraße (Kiespromenade) vor und stehen für Gespräche bereit. Mit dabei ist in diesem Jahr auch der Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) Rhein-Main.

Der Wünschewagen hilft dort, wo Angehörige Unterstützung benötigen - etwa wenn ein todkranker Mensch sich gerne noch einen letzten Wunsch erfüllen möchte und die Familie sich diesen Ausflug nicht allein zutraut oder ein Fahrgast nur liegend transportiert werden kann. Viele Anfragen kommen von Privatpersonen, manchmal wenden sich aber auch Hospize an den Wünschewagen. In vielen Fällen kann der Wunsch erfüllt werden. Ob eine Fahrt möglich ist, wird mit dem behandelnden Arzt abgesprochen.

Der Wünschewagen, der rein durch Spenden finanziert wird, ist rundum mit getönten Panoramafenstern ausgestattet. Für die Privatsphäre ist das besonders wichtig. Die medizinischen Gerätschaften sind in Schränken versteckt, Der Wünschewagen Rhein-Main erfüllt seit Februar 2017 letzte Herzenswünsche und kann an der Selbsthilfe-Meile besichtigt werden. Erfahrenes Personal steht für Gespräche bereit.

Interessierte, Betroffene und Angehörige sind am 1. Juli eingeladen, von 10 bis 15 Uhr über die Selbsthilfe-Meile zu schlendern. Neben Info-Angeboten werden nicht mehr benötigte Handys, Laptops, Brillen und Frauenperücken (ohne Zubehör) für den guten Zweck gesammelt. Zudem werden SOS-Dosen, Notfallmappen und Organspendeausweise verteilt sowie Blutzucker- und Gehörtests angeboten.

Veranstalterin ist die Selbsthilfe-Kontaktstelle des Wetteraukreises, Telefon 0 60 31/83 23 45, E-Mail: selbsthilfe@wetteraukreis.de. Weitere Infos unter wetteraukreis.de/selbsthilfe. red