Bad Nauheim: Einbrecher schlägt während eines Konzerts zu

Ein oder mehrere Täter haben am Samstag die Scheibe der Haupteingangstür der Musikschule in Bad Nauheim zerschlagen und dann einen Bildschirm gestohlen. Im Stock darüber lief ein Konzert.

Einbruch in die Musikschule am Sprudelhof: Während die Zuhörer im ersten Stock einem Klavierkonzert gelauscht haben, hat jemand im Erdgeschoss die rund 100 Jahre alte Scheibe der ebenso alten Eingangstür eingeschlagen, einen großen Bildschirm von der Wand geschraubt und ist samt Diebesgut getürmt.

Wie Musikschul-Leiter Ulrich Nagel mitteilte, hatte sich die Tat zwischen 19.45 und 20.15 Uhr ereignet. In der ersten Etage hatten gerade die Klavierklassen ihren großen Auftritt, die zweite Konzerthälfte lief. Der oder die Täter montierten in einem Seitengang besagten Info-Screen ab, ein Samsung Modell mit 43-Zoll-Diagonale, auf dem normalerweise angezeigt wird, wo welche Kurse stattfinden. Also ein deutlich größeres Gerät als ein normaler Computerbildschirm. Nagel hofft deshalb, dass jemandem der Dieb samt sperrigem Bildschirm aufgefallen ist. »Der wusste, dass die Bewegungsmelder mit dem Licht angehen, sobald es dunkel wird«, sagte Nagel am Montag im Gespräch mit dieser Zeitung. Um 20 Uhr ist es nunmal in dieser Jahrszeit draußen noch hell, die Bewegungsmelder haben also nicht reagiert.

Die Stadtwerke hätten den Bildschirm einst der Musikschule gesponsert, seit drei Jahren habe er nun dort gehangen, sagte Nagel. Mittlerweile dürfte der Bildschirm seiner Ansicht nach noch 500 Euro wert sein. Was das zerstörte Glas an der Tür betrifft, so dürfte neben dem materiellen, auch der ideelle Schaden zu beklagen sein, schon wegen des Alters der Tür.

Die Polizei ist mit dem Fall befasst und bittet um Hinweise unter Tel. 0 60 31/60 10.