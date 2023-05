Auf der Spur der Planeten

Bad Nauheim - Die Volkssternwarte Wetterau bietet am Samstag, 6. Mai, eine geführte Planetenweg-Wanderung an. Auf der rund zwei Kilometer langen Strecke vom Goldsteinpark bis zum Johannisberg lernen die Teilnehmer Details über unser Sonnensystem kennen und bekommen eine Vorstellung von dessen Größenverhältnissen. Die Wanderung findet bei jedem Wetter statt, beginnt um 15 Uhr am Turm im Goldsteinpark und dauert etwa zwei Stunden.

Das letzte Viertel des Weges ist nicht barrierefrei. Die Teilnahme ist kostenlos, Spenden sind erwünscht. Eine Voranmeldung ist erwünscht, aber nicht zwingend erforderlich - dafür mailt man an bernhard. kletzenbauer@t-online.de oder ruft unter Tel. 0 60 35/40 50 (Mailbox) an. Weitere Termine sind der 3. Juni und der 1. Juli. Beobachtungen der Himmelsobjekte sind im Mai dienstagabends auf der Sternwarte möglich. In der Zeit vom 1. Juni bis zum 7. August bleibt die Sternwarte geschlossen. Sie öffnet ab dem 8. August an jedem Dienstag. red