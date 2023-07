Auch eine Frage der Vermarktung

Teilen

Projektleiterin Melanie Hampl erklärt der Gruppe die bereits abgeschlossenen Maßnahmen. von Prosch (2) © Hanna von Prosch

Was gibt es Neues auf der Sprudelhof-Baustelle? Was ist besonders interessant für die Gästeführer? Zu einer Führung unter touristischen Aspekten hatte die Stadt Bad Nauheim eingeladen. Insgesamt 16 neue Gästeführerinnen und Gästeführer haben gespannt darauf gewartet, die Sprudelhof-Baustelle in Bad Nauheim näher zu betrachten. Erster Stadtrat Peter Krank, Fachbereichsleiter Jochen Mörler, Mitglieder des Kulturausschusses und Tourismusmanager Harald Hock waren dabei, denn es ging diesmal auch um die jetzige und künftige Vermarktung des Jugendstil-Kleinods.

Was ist „stucco lustro“? werden künftig neugierige Gäste fragen, wenn eine oder einer der 38 Gästeführerinnen und -führer ihnen die Badehäuser zeigt. Genau das hatten sie nun selbst gefragt und vorsichtig über die sich seidig anfühlende Wandeckenfläche gestrichen.

Melanie Hampl, Projektleiterin beim Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH), und ihre Kollegin Sina Vorbach erklärten es so: „Stucco lustro ist eine Technik zur Herstellung von Stuckmarmor. Wir wussten, dass diese Technik in den Badehäusern verwendet wurde, aber nicht, wo und wie gut sie noch zu rekonstruieren war.“ Jetzt ist die gelbbraune Wandbeschichtung mit den Abschlussornamenten ein Blickfang am Eingang der Lehrertoilette in der Theodora-Konitzky-Akademie.

Am offensichtlichsten ist der Baufortschritt im Badehaus 5, der künftigen Pflegeakademie. Die Linoleumrollen stehen auslegebereit, die Glastüren lassen Licht in Schulräume und Flure fallen, die Beleuchtung ist im Probebetrieb, und unter dem Dach wurde gerade der riesige Elektroschrank installiert. Dort bekommt man einen Einblick, wie viele Kabel verlegt und wie gut alles versteckt werden muss, denn der Denkmalschutz hat trotz modernster Technik das letzte Wort. Mitte August soll die Übergabe an die Akademie sein, im September wird der Schulbetrieb starten.

Für die Gästeführer ist besonders wichtig zu sehen, was alles im Sprudelhof, am Großen Sprudel selbst und in den Badehäusern gemacht wird. Denn sie müssen den Gästen nicht nur erklären, warum diese gerade auf eine gewaltige, mehrere Jahre bleibende Baustelle treffen, sondern auch, dass am Ende äußerlich wieder alles so sein wird, wie es mal gewesen ist: im feinsten Jugendstil. „Dieses Pfund müssen wir auch während der Bauphase am Kochen halten, das heißt, unsere städtischen Multiplikatoren begeistern“, sagte Hock. Demnächst seien wieder regelmäßig Jugendstilführungen durch Bad Nauheim und den Sprudelhof geplant.

Momentan sind Arbeiten am künftigen Kurmittelhaus im Badehaus 2 im Gange, Abschlussarbeiten in Nummer 5, und es geht weiter in Badehaus 7, wo die Burghofklinik mit einer Tagesklinik einzieht. Die danebenliegenden Veranstaltungsräume werden wie früher wieder für Trauungen und Festlichkeiten zur Verfügung stehen.

Dazu kommt die erste Teilinstandsetzung der Verwaltungsgebäude Nord und Süd. Sehnlichst erwartet wird die Genehmigung des „Sonderbetriebsplans“ für den Großen Sprudel, also zur Förderung des Heilwassers, was noch eine große Herausforderung für den Teilprojektleiter des Landesbetriebs Bau und Immobilien Hessen (LBIH) Thomas Müller, ist.

Noch beeindruckender ist, was schon alles fertig ist: Die Dachsanierung im gesamten Sprudelhof ist abgeschlossen. Nur in Badehaus 2 ist noch eine Luke im Dach offen, durch die Leitungen, Stahlträger zur Sicherung der schweren Lüftungsanlagen und diese selbst unter das Dach gehoben worden sind. In den Kellern sind der erste große Bauabschnitt mit der Schadstoffsanierung, die Kanalisierung und die Stromversorgung für die Badehäuser sowie die Brandschutzmaßnahmen abgeschlossen.

Neben den allgemeinen Führungen sind auch während der Baumaßnahmen spezielle Themenführungen möglich, etwa zur Mythologie im Sprudelhof. Öffentliche Führungen über die Baustelle sind wieder für den Herbst geplant und zum Tag des offenen Denkmals am 10. September.

Um die schweren Lüftungsanlagen tragen zu können, sind riesige Trägerkonstruktionen eingezogen worden. © Hanna von Prosch