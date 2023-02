Anekdoten und Gedichte von Walter Renneisen

Bad Nauheim. „Hessisch is gar net so schwer. Wenn die Annern aach net verstehe, was mir sache, sie wisse, was wir meine“, sagt Walter Renneisen. Nach seinem Erfolg mit „Deutschland, Deine Hessen“ hat Renneisen mit einer Sammlung von Anekdoten, Gedichten und Kurzgeschichtenaus dem Alltag der Hessen nachgelegt. Diese Sammlung stellt er am Samstag, 4.

Februar, um 20 Uhr im Theater am Park vor. red