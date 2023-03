Alexandra ist weiter

Teilen

Alexandra aus Bad Nauheim hat am Freitag in der Sendung „The Voice Kids“ die Jury buchstäblich aus den Sesseln gehauen. Smudo, Michi Beck, Wincent Weiss, Alvaro Soler und Songcontest-Siegerin Lena drehten sich in den „Blind-Auditions“ umgehend um und überhäuften die Lioba-Schülerin mit Lob. Mit ihrem Song „One“ von U2. zog die talentierte junge Sängerin spielend in die nächste Runde ein und hat nun Chancen auf eine große Karriere.

mi