Ab heute in neuen Räumen

Bad Nauheim - Der Ärztliche Bereitschaftsdienst (ÄBD) in Bad Nauheim zieht aus seinen bisherigen Räumlichkeiten im Hochwaldkrankenhaus aus und bezieht moderne Räume im benachbarten Gesundheitszentrum Wetterau (GZW). Patientinnen und Patienten werden erstmals am heutigen Donnerstag ab 19 Uhr in der neuen Bereitschaftsdienstzentrale versorgt, wie die Kassenärztliche Vereinigung Hessen (KVH) informiert.

Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten in der bisherigen Zentrale im Hochwaldkrankenhaus hatte die KVH zunächst einen Auszug und Standortwechsel innerhalb Bad Nauheims in Erwägung gezogen. Nach Gesprächen zwischen der GZW gGmbH als Krankenhausträger, dem örtlichen Obmann des ÄBD und der KVH wurde durch den Umzug in das Gesundheitszentrum letztlich doch der Verbleib auf dem Krankenhausgelände vereinbart.

Die Öffnungszeiten der neuen Bereitschaftsdienstzentrale sind montags, dienstags und donnerstags jeweils von 19 Uhr bis Mitternacht, mittwochs und freitags von 14 Uhr bis Mitternacht, samstags, sonntags sowie an Feier- und Brückentagen jeweils von 7 Uhr bis Mitternacht. Parkplätze stehen vor Ort zur Verfügung. red