40 Jahre Vielfalt in der Stadt

Das 40. Internationale Fest steigt am Sonntag, 2. Juli, von 11 bis 18 Uhr in der Trinkkuranlage. Internationale Musik und Tanzdarbietungen genießen, ins Gespräch kommen mit Menschen vieler Nationalitäten und dazu an Ständen eine große Vielfalt an Speisen kennenlernen, das ist das Motto des Festes. Der Internationale Club Bad Nauheim hat ein abwechslungsreiches Musik- und Tanzprogramm zusammengestellt, Kinderspiele, angeboten von der evangelischen Kirchengemeinde und dem Verein Lichtblick, runden das Programm ab.

Seit 40 Jahren ist die türkische Saz-Gruppe unter der Leitung von Adem Altay dabei. Eine Premiere ist es hingegen für die Tanzgruppe des Internationalen Vereins der tatarischen Frauen „Hanim“, die traditionelle Tänze darbieten wird. Klarinettistin Irith Gabriely ist mit einem Klarinettentrio zu Gast. In altbewährter Manier wird die Griechische Gemeinde Wetterau mit der Tanzgruppe „Mänaden“ das Publikum mit Folkloretänzen begeistern und zum Mitmachen motivieren. Nicht zuletzt wird Nico mit italienischer Gesangs- und Lebensfreude die Besucher in seinen Bann ziehen. Das Latin-Percussion-Ensemble der Musikschule wird mit lateinamerikanischen Rhythmen einen Schlussakzent setzen.

Der Internationale Club veranstaltet das Fest in Zusammenarbeit mit der Musikschule Bad Nauheim und gemeinsam mit weiteren Vereinen - unter anderem Arena Latina Kultur-Initiative, „Bad Nauheim fair-wandeln“, Friedberger Gesellschaft zur Förderung deutsch-irischer Verständigung, Eritreischer Verein Wetterau, Français du Monde - ADFE, Freiwillige Feuerwehr Bad Nauheim, Griechische Gemeinde Wetterau, HANIM - Internationaler Verein der tatarischen Frauen, IKI - Verein für Interkulturelle Kompetenz und Integration, Indonesischer Verein „Nusantara“, Jugendrotkreuz Bad Nauheim, Kinder- und Jugendarbeit der evangelischen Kirchengemeinde Bad Nauheim, Philippinische Gruppe Bad Nauheim, Türkisch-Islamische Gemeinde und Türkischer Sportverein Bad Nauheim, Verein der Köche Bad Nauheim, Verein Lichtblick Bad Nauheim und der Verein BIZ-Bildung-Initiative-Zusammenarbeit. Die Lateinamerika-Gruppe von Amnesty International, die „Omas gegen rechts - Wetterau“ mit dem Bündnis „Demokratie schützen Bad Nauheim“, sind mit Info-Ständen vertreten. red