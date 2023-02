250 Liter Diesel abgezapft

Bad Nauheim. In der Straße Am Goldstein hat ein Lkw-Fahrer in der Nacht auf Freitag bemerkt, dass etwa 250 Liter Diesel-Kraftstoff fehlen. Offenbar hatten Unbekannte irgendwann seit 16 Uhr am Vortag den Kraftstoff aus der Scania-Sattelzugmaschine gezapft. Dabei verursachten die Täter laut Polizei noch einen Schaden am Fahrzeug in Höhe von etwa 200 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, Hinweise unter der Telefonnummer 0 60 31/60 10. red