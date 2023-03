Attacke mit Messer

Ein Mann mit lebensgefährlichen Schnitt- und Stichverletzungen am Oberkörper und im Halsbereich wurde am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr in der Wiesenstraße im Echzeller Ortsteil Gettenau aufgefunden. Der 25-Jährige afghanische Staatsangehörige wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert. Laut Polizeimeldung befindet er sich mittlerweile außer Lebensgefahr.

Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei einen 39-jährigen afghanischen Tatverdächtigen festnehmen. Der konkrete Tathergang sowie die Hintergründe der Tat sind noch unklar, die Polizei ermittelt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen erfolgte am Mittwoch die Vorführung des Beschuldigten bei Gericht. Es erging Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags. red