Attacke mit Messer

Derzeit weitgehend unklar sind die Hintergründe einer körperlichen Auseinandersetzung am Freitagabend auf dem Parkplatz einer Schule in der Willy-Nohl-Straße in Reichelsheim. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich dort gegen 19.10 Uhr ein 17-jähriger Bad Nauheimer mit zwei anderen jungen Männern getroffen und war mit diesen in Streit geraten, der in einer Schlägerei gipfelte.

Einer der beiden namentlich nicht bekannten Tatverdächtigen soll ein Messer herausgeholt und mit diesem in Richtung des Geschädigten gestochen haben. Offenbar verhinderte die Umhängetasche des 17-Jährigen, dass dieser durch die Klinge verletzt wurde.

Als eine weitere Person dem Geschädigten zur Hilfe eilte, sollen die beiden Tatverdächtigen dann in Richtung Wald geflüchtet sein. Schließlich stellte der Geschädigte das Fehlen seiner Geldbörse sowie seiner Armbanduhr fest. Die Kripo ermittelt aufgrund des Verdachts des schweren Raubes sowie gefährlicher Körperverletzung und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Nummer 0 60 31/60 10 zu melden. red