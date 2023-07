„Alles in allem erledigt“

Von: Kim Luisa Engel

Es ist fast geschafft“, schreibt die Feuerwehr Butzbach am Mittwoch um kurz nach 20 Uhr auf Facebook. Drei Tage zuvor war der Waldbrand am Butzbacher Ex-Truppenübungsplatz Pfingstweide ausgebrochen. Einsatzkräfte der Ortsteilfeuerwehren, aus der Wetterau und ganz Hessen bekämpfen den Waldbrand seitdem. Am Mittwochnachmittag dann die Nachricht: Es läuft gut.

Es sind keine Flammen, nur noch kleinere Glutnester zu sehen, die kontrolliert abbrennen. Man geht davon aus, dass der Brand bis Donnerstagabend gelöscht ist. Das bestätigt Feuerwehr-Sprecherin Manuela Jung gestern Nachmittag erneut.

Am Mittwochabend gab der Löschpanzer noch Wasser ab, die beiden Löschroboter waren nach getaner Arbeit schon auf der Heimreise nach Niedersachsen. Am Donnerstagvormittag trat dann auch der Panzer die Rückfahrt nach Sachsen-Anhalt an. Sie war gerade oben, sagt Manuela Jung am Nachmittag, noch sind 40 Kameradinnen und Kameraden der Butzbacher Ortsteilfeuerwehren im Einsatz. „Das ist der Stand von vor einer Stunde“, schiebt sie hinterher. Im Laufe des Tages sollen es weniger werden.

Punktuell sind Einsatzkräfte noch mit Löschrucksäcken unterwegs, sie behalten Glutnester im Auge und können gegebenenfalls schnell eingreifen. Das Wasser kommt nicht mehr aus dem Schrenzerbad, sondern von Hydranten. „Das Bad haben wir Mittwochabend freigegeben“, sagt Jung. Wann es wieder öffnet, entscheidet der Bäderbetrieb. Die Kreisregner werden nur noch im Bedarfsfalls aktiviert. „Wir hoffen aber, dass wir die auch bald zurückbauen können“, sagt Jung. „Alles in allem ist das jetzt wirklich erledigt.“ In der Nacht soll eine Staffel von sechs bis acht Feuerwehrleuten Streife fahren. keh