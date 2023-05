Wenn der Kinositz in die Kurve geht

Dieser Vorführsaal mit den Ringleuchten, in dem Kinopolis-Chef Gregory Theile steht, ist im Ausbau schon weiter fortgeschritten. Das neue Kino wird erst im Sommer öffnen. hillebrecht © ahi

Im Center geht es los / Geschäfte öffnen, Filmpalast mit beweglichen Sitzen im Sommer

BAD HOMBURG - Mission Impossible“ mag man denken, stellt man sich vor, dass die Baustelle in wenigen Wochen ein plüschiges Kino sein soll. Im Foyer, wo von Sommer an die Theke mit Getränke- und Ticketverkauf sein wird, werkeln die Arbeiter. Auch Gregory Theile denkt an „Mission Impossible“ - jedoch an den neuen Teil der Filmreihe mit Tom Cruise. Der könnte als einer der ersten Streifen im neuen Kino am Bahnhof gezeigt werden, meint der Geschäftsführer von Kinopolis. In einem anderen der sieben Vorführsäle könnte „Oppenheimer“ laufen, ein Biopic über den „Vater der Atombombe“. „Und ,Barbie‘“, ergänzt Theile - alles Blockbuster, die im Juli anlaufen. Dann könnte alles fertig sein im Kinokomplex am Homburger Bahnhof - sicher sei der Juli aber nicht. Einzelteile seien nicht lieferbar.

In den Vorführsälen wird jetzt mit Hochdruck die Technik eingebaut: akustischer Wandaufbau - einerseits darf der Sound nicht in andere Säle dringen, andererseits muss man hier von jedem Sitz aus gleich gut hören -, Deckenlautsprecher, besondere Leuchten. „Erst wenn die Wände fertig sind, machen wir den Boden“, so Theile. Anfang Juni werden auf den treppenförmig aufsteigenden Ebenen dann die Kinosessel eingebaut.

Doch Stuhl wird in Bad Homburg nicht gleich Stuhl sein. Die roten Geländer zeigen, wo der „Premiumbereich“ beginnt. In den hintersten Reihen wird man hinter einer „leichten Brüstung“ auf besonders breiten Sesseln mit Fußhocker, verstellbarer Rückenlehne und Tischchen sitzen können. Dorthin kann man auch Getränke und Snacks bestellen, die über das übliche Nacho-Popcorn-Angebot hinausgehen. Wobei es dieses natürlich auch geben wird. Ein Kino ohne Popcorn könne er sich nicht vorstellen, sagt der Kinopolis-Chef.

Vor dem Premiumbereich werden Doppelsofas installiert. Im mittleren Bereich werden die Besucher von Action-Filmen D-Box-Sitze buchen können, die sich passend zum Filmgeschehen mitbewegen. 40 davon werden in drei Sälen verbaut. Und auch Gäste, die nur noch Plätze in der ersten Reihe bekommen, sollen ihren Kinobesuch genießen: in Liegesitzen. Im Foyer geht Kinopolis neue Wege, eine Garderobe wird es geben. Tickets und Snacks wird man zusammen an einem Schalter kaufen können, oder man gibt an Automaten seine Bestellung auf, die man an einer Theke abholen kann.

Am-Platz-Service im Saal

Alles darf mit ins Kino genommen werden - auch ein Glas Wein, das man an einer Bar im Foyer bekommt. In einer Küche werden kleine Speisen wie Antipasti oder Burger zubereitet. Dieses Misch-Konzept ist neu.

Von der Bautätigkeit bekommt man in den beiden Lebensmittelmärkten im Erdgeschoss wenig mit. Alnatura und Lidl haben heute um 7 Uhr geöffnet - gestern waren die Regale schon eingeräumt, Mitarbeiter drapierten Luftballons um die Eingänge. Es seien 25 neue Arbeitsplätze entstanden, meldet der Discounter. Das Parkhaus ist bereits in Betrieb. Dort bekommen Kunden Rabatte; wer eine Kinokarte hat, darf für 2 Euro vier Stunden lang stehen. Der Fitness-Club öffnet morgen. Auf vier Ebenen stehen schon Hunderte von Sportgeräten in Reih und Glied. Für die „Rooftop“-Bar, deren Terrasse man vom Bahnhofsvorplatz aus sehen kann, hat Eigentümer Procom noch keinen Betreiber gefunden. „Die Fläche ist attraktiv, aber anspruchsvoll“, erklärt Sprecher Matthias Onken. Es gebe diverse Interessierte aus anderen Bereichen; Procom wolle aber ein gastronomisches Angebot.