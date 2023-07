Weniger Platz für Autos

Die Fahrbahn ist aufgegraben, die Parkplätze sind verschwunden. konopatzki © hko

Bauarbeiten und Wegfall von Parkplätzen in der Schleußnerstraße verärgern Anwohner

BAD HOMBURG - Die Bauarbeiten lassen erkennen: Die Schleußnerstraße verwandelt sich massiv. Das hat in den vergangenen Wochen für Kritik bei Anwohnern und andernorts wohnenden Autofahrern gesorgt. Schon dass für die Bauarbeiten Parkplätze wegfallen, sorgt für Entrüstung; dass auch nach Fertigstellung 100 Plätze weniger im Quartier zur Verfügung stehen als früher, teilweise für Wut und Unverständnis. „Wo sollen die Anwohner mit ihren Pkw hin?“, fragte etwa eine Nutzerin auf Facebook.

Ob es Alternativ-Parkplätze geben wird, wie es laut mehreren Nutzern auf einer Versammlung vonseiten der Stadt 2019 angekündigt worden sein soll? Nein, zumindest nicht auf öffentlichem Grund. Und das ist auch nicht neu. Über die Absicht und politische Diskussion wurde bereits damals berichtet, die Stadtverordnetenversammlung passierte die Planung im September 2019. Selbst Philipp Herbold von der FDP, die sich in Bad Homburg traditionell nicht gegen die Autofahrer stellt, erkannte: „Es ist eine mühsam erarbeitete Kompromissplanung.“

Kompensation lässt auf sich warten

Weil die Schleußnerstraße schon jetzt eine wichtige Bedeutung für den Radverkehr hat und diese nach dem Willen des Radverkehrskonzepts von 2018 bei der künftigen Entwicklung der Straße stärker berücksichtigt werden sollte, war die Stadtplanung aktiv geworden, als es um ein Konzept für die Erschließung des Vickers-Areals ging.

Argument damals: Der Radverkehr werde künftig eine noch stärkere Rolle spielen als bisher. Außerdem könne die Stadt nicht alle Autos, die einen Parkplatz suchen, im öffentlichen Straßenraum unterbringen.

KLEINES STÜCK GROSSSTADT Die Schleußnerstraße stammt aus einer Zeit der großen Pläne: Der neue Bahnhof war 1907 vor den Toren der Stadt gebaut worden. Auf den Wiesen südlich des Bahnhofs wurden Fabriken angesiedelt. Das Industriegebiet musste verkehrstechnisch mit der Stadt verbunden werden. Sie war schon in den damaligen Skizzen mit einem breiten Grünstreifen in der Mitte vorgesehen, der später auch verwirklicht wurde. Angelegt wurde die Straße 1910, bebaut erst von 1926 an. Dazwischen lag mit dem Ersten Weltkrieg eine große Zäsur. Die mondäne Kurstadt in kaiserlicher Gunst hatte viel von ihrem Glanz verloren. Mietshäuser wurden errichtet, die der Straße ihren Charakter verleihen. hko

Allerdings sollte es laut Beschluss des Parlaments Kompensationsmaßnahmen geben. So sollte im Parkhaus „Am Güterbahnhof“ in der Horexstraße ein Nachttarif geschaffen werden. Von 18 bis 9 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen sollte dort für 35 Euro im Monat geparkt werden können. Dieser Teil des Beschlusses von 2019 ist noch immer nicht umgesetzt, bestätigt Stadtsprecher Marc Kolbe auf Nachfrage.

Auch sah der Beschluss die Angleichung der Parkgebühren und der Höchstparkdauer in der Parkzone Süd an die der Parkzonen West und Ost vor. Diese wurde zwar umgesetzt, wird durch die im März beschlossene Änderung der Parkgebührensatzung jedoch teilweise wieder zurückgenommen. Während es in der Innenstadt auf 3 Euro die Stunde geht, soll das Parken in der Zone Süd weiter 1,50 Euro pro Stunde kosten, was den Parksuchverkehr angesichts der bereits umgesetzten Gebührenerhöhung in den Parkhäusern wieder befördern könnte.

Eine dritte Maßnahme ist ebenfalls bislang Theorie. So beschloss das Parlament, dass es Einzelfallprüfungen zur Erweiterung oder Neuerrichtung bestehender Pkw-Abstellanlagen auf Privatgrundstücken von Eigentümergemeinschaften geben sollte, die durch die Stadtplanung unterstützt werden sollten.

Bislang sei, so Kolbe, noch kein einziger Antrag eingegangen. Allerdings ist der Raum für potenzielle Privatstellplätze auf den Grundstücken der Mehrfamilienhäuser auch mehr als begrenzt.