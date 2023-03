Weiterer Meilenstein erreicht

Zur Landesgartenschau 2027 in Oberhessen wird auf Initiative des Vogelsberger Höhen-Clubs (VHC) der Rundwanderweg „Oberhessensteig“ konzipiert. Die Verantwortlichen des Projekts haben die Grundlage dafür geschaffen, einen Förderantrag für das Leader-Programm zu stellen. Der „Oberhessensteig“ soll das interkommunale Starter- und Leuchtturmprojekt der Schau sein.

Träger ist der Verein Oberhessen, der die Route als Erlebnisweg und Wanderattraktion entwickeln möchte. Ziel ist es, die Kultur- und Naturlandschaften Oberhessens zu präsentieren und mit den bestehenden Tourismusangeboten zu verzahnen, heißt es in einer Mitteilung des Wetteraukreises. Der Wanderweg passe damit gut zur Zielsetzung der aktuellen Förderperiode des LEADER-Programms: Im Fokus stehen die Förderung der ländlichen Entwicklung und die Sicherung von ländlichen Räumen als Lebens-, Erholungs- und Naturraum. Da setzt der „Oberhessensteig“ an: Bestehende Angebote und ländliche Infrastrukturen sollen stärker verknüpft, Aspekte des barrierefreien Wanderns in den Fokus genommen werden.

Die Unterlagen für die Antragsstellung sind unter der Federführung des Wetteraukreises und mit Unterstützung des VHC sowie weiterer Netzwerkpartner erarbeitet worden. Kreisbeigeordneter Matthias Walther (CDU) und Christian Sperling (Fachbereichsleiter Regionalentwicklung und Umwelt beim Kreis) überreichten sie der Vorsitzenden des Vereins Oberhessen, Henrike Strauch. Der Wetteraukreis und das vom ihm beauftragte Büro Project M moderierten und strukturierten den Prozess der Antragserarbeitung. red