Weinbauexperte aus Geisenheim: „Es fehlt ein ganzer Jahresniederschlag“

Von Madeleine Reckmann

Professor Manfred Stoll über Trockenstress der Reben, den künftigen Diskurs, wer Wasser noch kostenfrei nutzen darf, und was die Landwirtschaft ändern muss.

Herr Professor Stoll, wie geht es den Reben bei dieser Trockenheit?

Der Winter und das Frühjahr waren feuchter als in den Vorjahren, die Ausgangssituation war also gut. Aber der ausbleibende Regen in den vergangenen Wochen lässt die Wasservorräte zur Neige gehen. Insbesondere jüngere Pflanzen bis zum siebten Standjahr, die sich noch nicht an einen Standort etabliert haben, geraten jetzt in Trockenstress. Das ist aber abhängig von Lage und Boden.

Der Schiefer im Rheingau ist bestimmt besonders trocken.

Im Rheingau gibt es unterschiedliche Böden, von Löss-Lehm bis skelettreichem Quarzit und Schiefer. Skelettreiche Böden mit hohem Steinanteil können weniger Wasser speichern. Auf Hängen, die zudem nach Süden neigen, ist der Energieeintrag hoch und damit das Trockenstressrisiko für die Reben größer.

Was kann man tun?

Der Boden ist unser größter Wasserspeicher. Wir müssen also Möglichkeiten schaffen, dass das Regenwasser dort bleibt. Zudem hilft eine Vegetation zwischen den Rebzeilen. Die Durchwurzelung verbessert die Aufnahmefähigkeit und reduziert den Oberflächenabfluss. Auch müssen wir uns besser überlegen, wie das Wasser der versiegelten Wirtschaftswege direkt zugeführt werden könnte.

Welche Pflanzen eigenen sich für die Rebzeilen?

Das sind nicht nur ein oder zwei Vertreter. Krautige Pflanzen wie Luzerne oder Wegerich sind leicht und brechen schnell, wenn der Winzer mit seinem Traktor drüberfährt. Deshalb werden vielfach Saatgemenge, eine Kombination aus verschiedenen Pflanzenarten und -familien, die teilweise auch überwintern, ausgebracht. Sie können die Infiltration verbessern und gleichzeitig trittfester in der Bewirtschaftung sein.

Konkurrieren die Pflanzen nicht mit der Rebe um Wasser und Nährstoffe?

Bereits vor dem Austrieb der Rebe wird von der Begrünung in einem warmen Winter einiges an Bodenwasser konsumiert, sodass im Frühling bereits eine Konkurrenzsituation entstehen kann. Deshalb muss die Begrünung gepflegt werden: mähen oder walzen. Durch das Andrücken mit einer Walze bleiben die Pflanzen am Leben, verbrauchen aber weniger Wasser. Gleichzeitig dient die Biomasse als Verdunstungsschutz. Das Bodenleben und der Faktor Boden sind das Wichtigste, was der Winzer hat. Der Boden nimmt Einfluss auf den Wasser- und Nährstoffhaushalt und prägt den Weinstil und die Bildung der Aromen. Entsprechend muss ein Weingut alles daransetzen, die Bodenqualität zu erhalten. Humusaufbau bedeutet auch bessere Wasserspeicherung und Nährstoffverfügbarkeit.

Werden Reben auch bewässert?

Zur Person Manfred Stoll (57) ist seit 2015 Leiter des Instituts für allgemeinen und ökologischen Weinbau der Hochschule Geisenheim. Der gelernte Winzer studierte in Geisenheim Weinbau und absolvierte anschließend ein Biologiestudium. Nach seiner Doktorarbeit über „partielle Bewässerung“ sowie der Wurzel-Spross-Kommunikation bei Reben an der Universität Adelaide, Südaustralien, arbeitete er als Post-Doc an der Universität Dundee in Schottland über die Bewässerung verschiedener Kulturpflanzen. Seine anwendungsbezogenen Arbeiten an der Hochschule Geisenheim zielen in Richtung Reaktion der Rebe auf die verschiedensten Umweltfaktoren, stellen einen Anwendungsbezug her, und die Forschungsergebnisse werden direkt in die Lehre integriert.

Seit 2002 dürfen wir in Deutschland Ertragsanlagen bewässern mit dem Ziel der Qualitätsverbesserung. Vorher war das verboten. Leiden Reben unter starkem Wassermangelstress, werfen sie zunächst die unteren Blätter ab, die Trauben werden stärker belichtet, und dies wirkt sich auf die Inhaltsstoffe aus. Im Weinanbau wird zumeist die Tröpfchenbewässerung genutzt. Die ist effizient, denn das Wasser sickert tief in den Boden ein, und es geht oberflächlich fast nichts verloren. Zum Vergleich: Wenn Sie zu Hause den Rasen in der Mittagshitze sprengen, verdunsten 65 Prozent des Wassers, bevor es bei der Pflanze ankommt.

Wird aktuell bewässert?

Das fängt jetzt an. Es gibt in den meisten Weinbergslagen jedoch keine Infrastruktur, kein Versorgungs- oder Verteilungsnetz. In den meisten Fällen muss das Wasser mit dem Traktor und dem Anhänger auf die Parzelle gefahren werden. Vielerorts stellen die Kommunen Brauchwasserstellen zur Verfügung, wo das Wasser kostenfrei abgegeben wird, Regenwasser, aber auch Wasser aus Quellen und Brunnen. Gleichzeitig fangen die Betriebe selbst Regenwasser auf. Aber es entsteht gerade ein gesellschaftlicher Diskurs darüber, wer Wasser und in welchen Mengen noch kostenfrei nutzen darf. Wasser ist die wichtigste Ressource. Bei den steigenden Temperaturen und der Veränderung der Regenverteilung im Klimawandel muss man darauf hinweisen, dass es nicht selbstverständlich ist, Bewässerungswasser zur Verfügung zu haben. Wir müssen sorgsam damit umgehen.

Was schlagen Sie vor?

Es gibt Wasserhaushaltsmodelle für Reben, an denen der Winzer erkennt, zu welcher Zeit welche Menge Wasser von den Reben benötigt wird. Das trägt zum Sparen und der zielgenauen Anwendung bei. So etwas wird immer wichtiger, denn die Wasservorräte füllen sich über den Winter nicht mehr zuverlässig auf. In den letzten zehn Jahren fehlt uns im Vergleich zur Referenzperiode 1961 bis 1990 fast ein ganzer Jahresniederschlag, 80 Prozent. Im Sommer kommen die Wurzeln der Begrünung schon nicht mehr an das Wasser heran und trocknen ab. Reben können bis zu mehreren Metern wurzeln, sodass insbesondere alte Reben besser gegen den Wassermangelstress gewappnet sind.

Lassen sich Ihre Erkenntnisse auf andere Kulturen übertragen?

Im Weinanbau gehen wir mehr und mehr dazu über, Strukturelemente wie Sträucher, Hecken und Bäume anzulegen. Sie werfen Schatten, tragen zur Biodiversität bei, liefern Nahrung für die Fauna, und ihre Wurzeln verbessern den Wassergehalt im gesamten Boden. Diese Strukturelemente werden in Zukunft auch für die Landwirtschaft immer wichtiger. Biodiversität und Wasserhaushalt lassen sich nicht trennen.

Was raten Sie Privatleuten für ihre Gärten?

Der Boden um die Pflanzen herum sollte mit Mahd oder Schnittgut immer abgedeckt werden. Generell ist eine langsam einwirkende, punktuelle Bewässerung ist besser als flächiges Bewässern. Gewässert werden soll am Abend, weil die Wurzeln nachts das Wasser in der Pflanze bei geschlossenen Spaltöffnungen verteilen.

Interview: Madeleine Reckmann