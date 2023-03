Wechsel bei den FW

Neue Direktkandidatin

Hochtaunus - Bereits im Herbst haben die Freien Wähler Hochtaunus (FW) ihre Direktkandidaten bestimmt. Doch nun hat die ehemalige Bürgermeisterin Glashüttens, Brigitte Bannenberg, die im Wahlkreis 23 (Hochtaunus I) antreten wollte, aus beruflichen Gründen einen Rückzieher gemacht. Auf einer erneuten Wahlkreisversammlung wurde nun am Freitag Christin Jost zur Direktkandidatin gewählt. Die 33-Jährige war bereits Ersatzkandidatin. „Ich hatte mich schon mit dem Gedanken beschäftigt, als es darum ging, Kandidaten zu finden“, sagt Jost. Damals habe es aber noch nicht gepasst. Mittlerweile habe sich bei ihr einiges verändert, so dass sie als Direktkandidatin bereitstehe. Jost ist Kreisvorsitzende der FW und Gemeindevertreterin in Weilrod. Die gelernte Mütterpflegerin arbeitet im Bürgerhospital Frankfurt als Projekt- und Kreißsaalassistentin. Auf der Landesliste behält Jost ihren ursprünglichen Platz 54, Bannenberg hatte Platz 37. Ersatzkandidat ist nun Robert Hohmann (Friedrichsdorf).

Ihr Kreistagsmandat sowie ihr Amt als Stellvertretende Vorsitzende der FW Hochtaunus behält Bannenberg. rie