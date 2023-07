Wasser verbindet die ganze Region

Von: Andreas Hartmann

Zugfahrten mit der Museumseisenbahn durch den Hanauer Hafen gibt es am 3. September um 12 und 14 Uhr. © Oeser

Die Tage der Industriekultur bieten ab dem 25. August wieder ein großes Kulturprogramm.

Das Rhein-Main-Gebiet ist seit vielen Jahrhunderten einer der wichtigsten Wirtschaftsstandorte Europas, entlang zweier großer Flüsse, die Handelsstraßen waren, Mühlen trieben, den Dreck mit sich fortnahmen und einer ganzen Region den Namen gegeben haben. „Wasser“ – das ist auch das verbindende Thema der „Tage der Industriekultur“, die vom 29. August bis zum 3. September kreuz und quer über Stadt-, Kreis- und Landesgrenzen hinwegführen.

Organisiert wird das einwöchige Festival, das seit 2003 zwischen Bingen und Aschaffenburg, Bad Nauheim und Dieburg stattfindet, von der Kulturregion Frankfurt-Rhein-Main.

Das Programm ist wieder gewohnt vielfältig, man kann etwa Schleusen besichtigen (in Mühlheim am 30.8.) oder Freibäder (am selben Tag in Aschaffenburg), oft sind die Führungen oder Radtouren aber nur für kleine Gruppen möglich. Man sollte sich also bald anmelden. Viele Orte sind sonst nicht zugänglich, außer man würde dort arbeiten. Wobei sich Arbeit und Gewerbe ja stetig verändern, vieles, was gestern Reichtum und Wohlstand brachte, steht heute leer. Aus Industriebrachen werden Wohnanlagen, Hightech löst Schwerindustrie ab, Gewerbegebiete von einst verwandeln sich in Serverparks.

Manche historische Fabrik gleicht einer Kathedrale, und inzwischen sind einige der Anlagen regelrechte Touristenattraktionen. Weit über die Region hinaus bekannt ist etwa das 1924 vom Architekten Peter Behrens für die Farbwerke Frankfurt-Höchst erbaute Verwaltungsgebäude im heutigen Industriepark, eines der bedeutendsten Bauwerke des 20. Jahrhunderts, zu besichtigen am 2. September um 10, 11.30 und 13 Uhr (auch sonst mit Führung zugänglich, www.industriepark-hoechst.com/nachbarn).

Das ausführliche Programm ist online unter www.krfrm.de zu finden.

Die Hassia-Mineralquellen in Bad Vilbel sind vom 29. bis 31. August zu besichtigen, Anmeldung unter Telefon 0 61 01 / 40 30. © Renate Hoyer

Der Wasserturm in Rodgau ist am 3. September, 10 bis 16 Uhr, offen. © Andreas Arnold