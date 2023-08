Was überlebt die Zecke nicht? Nützliches Wissen über die Blutsauger

Zeckengefahr

Von Annette Schlegl schließen

Die FR beantwortet Fragen zu Zeckenstichen, zeigt auf, wie man die gefährlichen Blutsauger loswird, und räumt mit Mythen auf.

Zu welcher Jahreszeit besteht Zeckengefahr?

Das lässt sich nicht genau auf den Monat festlegen. Ab sieben Grad Celsius sind Zecken aktiv, und vor allem nach Regenperioden.

Gibt es mehrere Zeckenarten?

Weltweit gibt es etwa 900 verschiedene Zeckenarten. In Deutschland kommen etwa 20 Arten vor. Die bekannteste und häufigste ist der Gemeine Holzbock.

Lassen sich Zecken tatsächlich von Bäumen fallen?

Nein. Eine Zecke sitzt auf Grashalmen, an Büschen oder im Unterholz. Im Vorübergehen streift der Mensch oder das Tier die Zecke ab.

Saugt oder sticht die Zecke?

Die Zecke beißt nicht, sondern sticht. Das Wort Zeckenbiss ist wissenschaftlich nicht korrekt, weil die Zecke einen Stechrüssel besitzt.

Wie lange saugt eine Zecke auf der Haut?

Bis zu 15 Tage lang.

Wie lange kann eine Zecke in der Wohnung überleben?

Bis zu fünf Tage in trockenen Wohnungen. Eine Zecke überlebt sogar den Wasch- und Schleudergang mit Waschpulver und Weichspüler. Erst ab mindestens 60 Grad Waschtemperatur stirbt sie ab.

Kann man eine Zecke mit Öl, Nagellack, Alkohol oder Klebstoff entfernen?

Das sollte man auf gar keinen Fall tun. Die Zecke erstickt dadurch und kann im Todeskampf noch FSME-Viren und Borrelien-Bakterien in das Blut abgeben. Stattdessen sollte man eine spitze Pinzette oder eine Zeckenkarte verwenden.

Warum gibt es in südlichen Ländern so gut wie keine Zecken?

Zecken kommen in Gebieten mit mindestens 70 Prozent Luftfeuchtigkeit vor. Bei geringerer Luftfeuchtigkeit trocknen sie aus.

Wohin stechen Zecken bevorzugt?

Am ehesten am Haaransatz und an den Ohren, aber auch an Hals, Achseln und Bauchnabel oder in Ellenbeuge, Genitalbereich und Kniekehle, genauso wie unter das Uhrarmband. Eine Zecke läuft oft noch eine Stunde über den Körper, um eine passende Stichstelle zu finden.

Können Zecken auch vom Hund auf den Menschen übergehen?

Die braune Hundezecke, die hier eingewandert ist, kann auch auf den Menschen übergehen. Wenn ihr der Hund als Wirt nicht mehr ausreicht, weicht sie auch auf den Menschen aus. Sie überträgt zwar weder FSME noch Borreliose, kann aber andere Krankheiten auslösen.

Wie kann man testen, ob es Zecken im Hausgarten gibt?

Indem man ein weißes Tuch über die Pflanzen im Garten und über den Rasen zieht. Die Zecken bleiben daran hängen.

Was sind die Symptome einer Borreliose?

Typisch ist drei bis 30 Tage nach dem Zeckenstich eine ringförmige Rötung der Haut. Auch eine bläulich-rote Hautverfärbung, Müdigkeit, Fieber, Gelenk- oder Muskelschmerzen sowie Lymphknotenschwellungen können Anzeichen für die Krankheit sein. Allerdings führt nicht jeder Stich einer befallenen Zecke automatisch zur Ansteckung. Eine Blutuntersuchung gibt Aufschluss.

Ist man nach einer Infektion mit Borreliose-Erregern immun?

Eine durchgemachte Borreliose stellt keinen Schutz vor einer erneuten Infektion dar.

Ist eine Impfung gegen FSME nach einem Zeckenstich sinnvoll?

Auch eine Impfung, die sofort nach dem Zeckenstich gegeben wird, kann eine Infektion nicht verhindern. Schützende Antikörper werden nämlich erst sieben bis 14 Tage nach der Impfung gebildet. Außerdem ist ein sicherer Schutz erst nach zwei Teilimpfungen erreicht.

Ist eine FSME-Impfung während der Schwangerschaft oder der Stillzeit möglich?

Grundsätzlich ja. Im ersten Drittel einer Schwangerschaft sollten aber grundsätzlich nur dringend notwendige Impfungen durchgeführt werden.

Sollten Kinder gegen FSME geimpft werden?

Auch wenn bei Kindern nach der Impfung Fieber auftreten kann, gibt es laut RKI keine vergleichbar effektive alternative Prävention. Impfstoffe für Kinder sind ab dem Alter von einem Jahr zugelassen.

Wie tötet man Zecken nach dem Entfernen?

Am besten, man verbrennt die Zecke. Auch ein Chlorreiniger macht ihr den Garaus. Vereisungsspray, das minus 30 Grad erzeugt, tötet sie ebenfalls ab. In kochendem Wasser sterben Zecken nach fünf Minuten. In die Toilette werfen, ist nicht ratsam, weil sie bis zu drei Wochen im Wasser überleben kann. Zertreten sollte man sie lieber nicht, weil sie möglicherweise schon Eier in sich trägt, die sich dann in der Gegend verteilen. Auch ein Zerquetschen setzt möglicherweise Krankheitserreger frei.

Zusammengestellt von Annette Schlegl