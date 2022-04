Wanderwege für alle

Stefan Jung, Auf dem Weg und doch daheim, Societäts-Verlag Frankfurt, 16 Euro ISBN 978-3-95542-432-9 © Societaets-Verlag Frankfurt

20 Touren rund um Frankfurt

Was ist daheim?“, fragt sich Stefan Jung. Der Autor des Buchs „Auf dem Weg und doch daheim“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, die 20 schönsten Wanderrouten der Rhein-Main-Region zu präsentieren. Soeben ist sein Buch in neuer Auflage erschienen. Die Touren beginnen bei Strecken von acht Kilometern, haben maximal eine Länge von 19 Kilometern und sind stets als Rundtouren angelegt. Das Ziel kann also auf keinen Fall verfehlt werden.

Die Wanderungen sind in die Kategorien Stadt, Land und Fluss aufgeteilt, praktisch, um bestens für den nächsten Spieleabend vorbereitet zu sein. Klassische Wanderfans sollten mit Stefan Jungs Touren genauso viel anfangen können wie Stadtspaziergänger:innen, denn das Buch führt auch durch die Großstadt. Mithilfe eines QR-Codes können die Wanderungen auch aufs Smartphone geladen werden, und jede Route ist mit zugehörigen Links versehen. Sogar auf mögliche gastronomische Angebote wird verwiesen oder wann es klüger ist, ein Butterbrot im Gepäck zu haben.

Mit Stefan Jungs Buch unter dem Arm sollte die Frage „Was ist daheim?“ also klar sein: Es ist das Rhein-Main-Gebiet und seine überraschend schönen Wanderrouten.