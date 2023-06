Großbrand im Taunus: Hubschrauber im Einsatz - Landstraße für Feuerwehr gesperrt

Von: Christoph Sahler

Bäume brennen bei einem Walbrand auf dem Altkönig bei Kronberg. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz. © Boris Roessler/dpa

Im Hochtaunuskreis brennt ein Waldstück. Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz. Eine Landstraße ab Oberursel ist derzeit voll gesperrt.

Kronberg im Taunus - Im Hochtaunuskreis ist es am Montagnachmittag (12. Juni) im Bereich Altkönig/Fuchstanz zu einem Waldbrand gekommen. Die Polizei erreichte die Meldung gegen 14 Uhr. Gegen 15.30 Uhr warnte die Feuerwehr über Katwarn. Dies berichtete ein Sprecher der Polizei Westhessen auf Nachfrage.

Die Landstraße L3004 ist zwischen Oberursel und Sandplacken voll gesperrt, nur die Einsatzkräfte haben dort Zugang, „damit die ihre Arbeit machen können und die Waldparkplätze frei bleiben“, sagte der Polizeisprecher.

Waldbrand im Hochtaunuskreis ruft Feuerwehr auf den Plan - Straße gesperrt

Nach Angaben des Landkreises haben sich die Flammen vom Altkönig in Richtung des beliebten Ausflugszieles Fuchstanz ausgebreitet. Ob Wanderer oder Spaziergänger durch das Feuer in Gefahr geraten seien, sei nicht bekannt, sagte ein Sprecher. Am Nachmittag seien zahlreiche Einsatzkräfte aus der gesamten Hochtaunus-Region vor Ort gewesen. Unterstützung gab es auch von der Feuerwehr aus Frankfurt, die zwei Großtanklöschfahrzeuge in das Brandgebiet geschickt hatte.

Wie die Deutsche Presseagentur (dpa) berichtet, brenne die Kuppe des 798 Meter hohen Altkönigs offenbar großflächig. Ein Polizeihubschrauber kreist über dem Brandgebiet, während die Feuerwehr am Boden lösche. Wie lange der Einsatz noch andauern wird, ist aktuell nicht realistisch abschätzbar. Polizei und Feuerwehr gehen jedoch nicht von einer größeren Bedrohung für die Bevölkerung aus. (csa)

Im Taunus brannte im vergangenen August der Wald. Ersten Ermittlungen zufolge könnte auch Brandstiftung der Grund für das Feuer gewesen sein.