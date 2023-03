Wahltermin steht fest

Bürgermeister-Votum am 28. Januar

KÖNIGSTEIN - Für die Bürgermeisterwahl der Stadt Königstein liegt ein Terminvorschlag auf dem Tisch. Der Magistrat plädiert für den 28. Januar 2024, den Tag der Hochtaunus-Landratswahl. Der Haupt- und Finanzausschuss hat vorgestern einhellig zugestimmt. Das letzte Wort hat die Stadtverordnetenversammlung am kommenden Donnerstag. Ihre Zustimmung gilt als wahrscheinlich. Die mögliche Stichwahl wäre am 18. Februar 2024. Amtsinhaber in Königstein ist Leonhard Helm (CDU), der darauf verzichtet, ein drittes Mal anzutreten. Für den Christdemokraten wird der 31. Mai 2024 der offiziell letzte Arbeitstag im Rathaus sein. Bislang hat eine Bewerberin ihren Hut in den Ring geworfen: Bürgermeisterkandidatin der CDU Königstein ist Beatrice Schenk-Motzko. Die anderen Parteien haben noch nicht mitgeteilt, wen sie nominieren wollen. sj