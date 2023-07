Reize reduzieren: So ist der Einkauf bei Rewe während der „Stillen Stunde“

Von: Anna Scholze

Besonderes Erlebnis beim Einkaufen: Supermarktkundin Marion Basoglu nimmt während der „Stillen Stunde“ ihre eigenen Geräusche stärker wahr. © ans

Im Rewe-Markt in Heusenstamm konnten Kunden am Mittwoch zum ersten Mal während der „Stillen Stunde“ einkaufen. Gedacht ist das Projekt unter anderem für Menschen im Autismus-Spektrum.

Heusenstamm – Weniger Licht, keine Musik, gedämpfte Kassengeräusche: Die „Stille Stunde“ hat am Mittwoch im Rewe-Markt Tekin während des Normalbetriebes ihr Debüt gefeiert. Gedacht ist das Projekt, das sich insgesamt über zwei Stunden erstreckt, insbesondere für Menschen im Autismus-Spektrum. Aber auch Senioren sowie Personen mit psychischen Erkrankungen wie Depressionen soll die von Betreuer Georg Diederichs angestoßene Aktion ein möglichst stressfreies Einkaufen ermöglichen.

Für Nicht-Betroffene ist der erste Sinneseindruck im reizarmen Markt allerdings zunächst ungewohnt. Insbesondere das Hörgefühl gleicht aufgrund der sonst gewohnten Dauerbeschallung zu Beginn jenem, das sich einstellt, wenn Ohropaxbällchen in den Ohren stecken. Glaubt man doch in den ersten Minuten, um einen herum ist es weiterhin laut und nur das eigene Empfinden sei anders. So dringen, ähnlich wie bei der Verwendung von Geräuschunterdrückern, nur vereinzelte, wenn auch leisere Geräusche bis ins Ohr vor. Zu hören ist etwa das Klappern eines Einkaufswagens oder das Rascheln einer Chipstüte, die aus dem Regal genommen wird. Nach kurzer Zeit löst sich die anfängliche Verwirrung allerdings auf. Und die Erkenntnis: Es hat etwas Erholsames, der alltäglichen Geräuschflut entfliehen zu können.

Im Heusenstammer Supermarkt werden Barrieren für Betroffene abgebaut

Ähnlich sieht das auch Supermarktkundin Marion Basoglu. Ihr wird, auch wenn sie nicht zu den Betroffenen zählt, angesichts der „Stillen Stunde“ besonders bewusst, dass „die heutige Welt sehr reizüberflutet ist“. Gleichzeitig stellt sie in der Stille im Lebensmittelladen fest, dass die eigenen Geräusche mehr zu hören sind. Deshalb versuche sie, diese zu reduzieren, erläutert Basoglu und spricht dabei in gedämpftem Tonfall. Insgesamt, so ist die Heusenstammerin überzeugt, rücke das Projekt die Schwierigkeiten von Menschen im Autismus-Spektrum auch mehr ins Bewusstsein.

Dies ist wohl einer der positiven Effekte der „Stillen Stunde“. Im Vordergrund steht dabei allerdings der Abbau von Barrieren, wie an den Erläuterungen von Rainer Marx, Vorsitzender des Behindertenbeirats der Stadt Offenbach, deutlich wird. Marx hat das Projekt gemeinsam mit Diederichs sowie Sven Malsy, Geschäftsführer des Paritätischen Offenbach, und Rainer Eckert vom Netzwerk „Arbeit & Autismus Rhein-Main“ initiiert. Ist ihnen doch nur allzu bewusst, dass die vielen Reize im Supermarkt gerade für Menschen mit Autismus eine Qual sind.

Initiatoren planen „Stille Stunde“ auch in anderen Supermärkten einzuführen

Deshalb sind in dem Geschäft an der Frankfurter Straße für die Aktion auch die Lichter reduziert worden. Ein Fakt, der im Gegensatz zu den fehlenden Lautsprechern nicht erst der Gewöhnung bedarf. Trägt es doch unmittelbar zur Beruhigung des eigenen Nervensystems bei, dass die Produkte nicht durch aufdringliches Licht beworben werden. Dabei ist auffällig, dass etwa der Aufsteller für Make-up oder die Getränkeabteilung eher dunkel sind. Eine Erklärung dafür hat Marktinhaber Sedat Tekin parat: „Wir haben das Licht dort, wo es nicht unbedingt benötigt wird, ausgeschaltet.“ Dafür habe man sich entschieden, in der Obst- und Gemüseabteilung ein paar Lampen mehr anzulassen als an anderen Stellen im Rewe-Markt. „Denn die Kunden sollen sehen, was genau sie dort einkaufen“, erläutert Tekin. Und auch für die Mitarbeiter sei es notwendig, dass sie sich gerade diese Frischware genau anschauen könnten.

So ist die „Stille Stunde“ auch für das Supermarkt-Team insgesamt eine völlig neue Erfahrung. Aufgrund dessen haben die Kassierer vor dem Start des Projektes eine Einführung zum Umgang mit von Autismus betroffenen Menschen erhalten, wie Marx berichtet. Ihnen sei etwa erklärt worden, dass die Betroffenen ihrem Gegenüber im Gespräch oft nicht in die Augen sehen und keine Berührung mögen.

Die Initiatoren hoffen nun, dass die „Stille Stunde“, die künftig immer mittwochs von 15 bis 17 Uhr stattfinden soll, sich in Heusenstamm durchsetzt. Wobei man, wie Malsy verdeutlicht, schwer feststellen könne, wie stark das Angebot von Betroffenen angenommen werde. Nichtsdestotrotz sind er sowie seine Mitstreiter davon überzeugt, dass das Projekt bald auch in anderen Supermärkten umgesetzt wird. Erste Kontakte sind schon geknüpft, wie Malsy und auch Marx mitteilen. Zudem stehen sie allen an der „Stillen Stunde“ interessierten Organisationen als Ansprechpartner zur Verfügung. (Von Anna Scholze)