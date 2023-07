Vortrag über rechten Terror

Die Waldsiedlung ist in der Vergangenheit mehrfach bundesweit wegen rechtsextremer Aktivitäten in den Medien gewesen. Die NPD, nun umbenannt in „Die Heimat“, konnte hier überdurchschnittliche Wahlerfolge erzielen.

Daher haben sich die Initiative für Vielfalt und Demokratie in Altenstadt, die Antifaschistische Bildungsinitiative und die Naturfreunde Altenstadt mit weiteren Unterstützern entschieden, am Dienstag, 18. Juli, 18.30 Uhr einen Vortrag im Gemeinschaftshaus Waldsiedlung zu organisieren. Sascha Schmidt und Yvonne Weyrauch, Autoren des Buches „Rechter Terror in Hessen - Geschichte, Akteure, Orte“, stellen zentrale Erkenntnisse ihrer Recherchen vor und diskutieren mit dem Publikum. Sascha Schmidt ist Politikwissenschaftler, aktiv im Beratungsnetzwerk gegen Rechtsextremismus und für Demokratie in Hessen sowie Mitarbeiter des DGB Hessen-Thüringen. Die Politikwissenschaftlerin Yvonne Weyrauch ist Dozentin für politische Bildung. Die Einleitung übernimmt Politikwissenschaftler Dr. Reiner Becker, Leiter des Demokratiezentrums Hessen. red