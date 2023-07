Vorstoß zur Ganztagsbetreuung

HOCHTAUNUS - Vielleicht kennt es der eine oder andere noch aus seiner Schulzeit: Wenn der Lehrer in ruhigem Ton versichert, gemeinsam mit dem Schüler nach Lösungen für ein Problem suchen zu wollen, und sich dabei schon „auf einem guten Weg sieht“, heißt das oft übersetzt: „Noch steht die 4. Aber wenn du nicht bald den Hintern hochbekommst, haben wir ein Problem.“

Am Montag begründete Landrat Ulrich Krebs (CDU) im Schulausschuss eine Vorlage zur Ganztagsbetreuung an Grundschulen. Krebs redete ruhig, betonte, dass der Weg gemeinsam mit den Schulen gegangen werde und wähnte den Hochtaunuskreis beziehungsweise die Schulen auf einem guten Weg. . .

Außer einer Bestandsaufnahme gibt es in der bei Enthaltung der Grünen einstimmig beschlossenen Vorlage ein klares Ziel: die Schulen „so weit möglich bis 2026 zu ganztägig arbeitenden Schulen“ auszubauen. Schulische Angebote sollen dann die Mehrheit der ganztägigen Betreuung ausmachen. Vorrangig wird die Teilnahme am „Pakt für den Ganztag“ angestrebt, bei dem es an fünf Tagen die Woche und teilweise in den Ferien eine Betreuung von 7.30 bis 17 Uhr gibt.

Wie Krebs es ausdrückte: „eine offene Formulierung mit einer klaren Erwartung.“ Man wolle das „nicht in Konflikt mit den Schulen lösen, sondern mit ihnen zusammen“. Die Zeit drängt. Von 2026 an, beginnend mit den ersten Klassen, wird ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung eingeführt. Von 2029 an hat dann jedes Grundschulkind einen Anspruch auf Betreuung an fünf Tagen, von 8 bis 16 Uhr.

Derzeit gibt es 9257 Grundschulkinder. Für sie stehen seitens des Kreises 3275 Betreuungsplätze zur Verfügung, in den kommunalen Horten sind es 1189 Plätze. Im Pakt für den Ganztag werden 642 Grundschüler betreut, in den übrigen Ganztagsprofilen 713.

Dazu heißt es in dem Papier: Da „der Großteil des Betreuungsbedarfs für Grundschüler über Horte und hortähnliche Angebote abgedeckt wurde, gab es für die Grundschulen bisher keinen zwingenden Anlass“, selbst Angebote zu entwickeln. Eine Änderung des Schulgesetzes „bietet dem Hochtaunuskreis nun die Möglichkeit, korrigierend einzugreifen“. Bislang lag die Entscheidung, inwieweit man sich nachmittags öffnet, letztlich bei der Schule: Die Schulkonferenz stellt den Antrag, die Gesamtkonferenz stimmt zu. Dann ist der Schulträger gefragt, ob er ein Ganztagsangebot eingerichtet haben möchte. Der Kreis will und hat - wie die Sonderstatusstadt Bad Homburg - in der Vergangenheit sehr deutlich betont, dass er sehr gerne mehr Anträgen zustimmen würde. Die jedoch blieben aus, nicht nur im Taunus.

Fachbereich und Schulamt erarbeiten Zeitplan

Nach der Gesetzesänderung „kann der Schulträger zur Erfüllung des Rechtsanspruchs (. . .) auch ohne Antrag der Schulkonferenz Schulen zu Schulen mit Ganztagsangeboten entwickeln“. Spricht sich die Schulkonferenz dagegen aus, soll das Schulamt „nach Möglichkeit auf ein Einvernehmen aller Beteiligten hinwirken“. Heißt: Der Kreis kann den Kurs vorgeben. Wenn dieser der Schule nicht passt, soll das Schulamt vermitteln, wobei der Schulträger am längeren Hebel sitzt. Das schlägt sich in der jetzigen Formulierung nieder. „Der Fachbereich Schule und Betreuung wird gemeinsam mit dem Schulamt und in enger Zusammenarbeit mit den Grundschulen einen Zeitplan erarbeiten, in dem festgelegt wird, in welchem Schuljahr und in welcher Form eine ganztägige Betreuung eingerichtet beziehungsweise ausgebaut wird.“

Es gibt im Kreis 39 Grundschulen und drei Förderschulen mit Grundstufe - 14 haben ein Ganztagsangebot. In Glashütten, Grävenwiesbach, Königstein, Kronberg, Steinbach, Usingen und Wehrheim gibt es keine Grundschule mit schulischem Ganztagsangebot.

Krebs betonte auch, dass „noch viel Arbeit vor Bund und Land“ liege. Man selbst habe „in den vergangenen 20 Jahren viel investiert“. 22 Grundschulen haben Betreuungszentren, an zehn weiteren gibt es eine hortähnliche Betreuung seitens des Kreises in den Schulgebäuden oder anderen Räumen. Lediglich in Königstein und Friedrichsdorf gebe es großen Nachholbedarf. Die kommunalen Horte sollen nicht komplett gestrichen werden.

Wie die Gespräche mit den Schulen laufen sollen, wollte Philipp Herbold (FDP) wissen und verwies auf die teils intensiven Diskussionen in Bad Homburg. „Dialog ist der richtige Ansatz. Aber wie läuft das? Wird es ein sanftes Drängen?“ Das liege auch daran, welche Voraussetzungen es seitens des Landes für Fördermittel geben wird. „Sind die hoch, werden auch die Gespräche hart.“ Ein Patentrezept gebe es nicht.