Vorfreude auf die Vilco-Eröffnung

Von: Patrick Eickhoff

Flexibel: Die Tribüne im großen Saal der Stadthalle kann eingefahren werden. Dann bietet der Raum Platz für rund 2000 Gäste. eickhoff (2) © Patrick Eickhoff

Noch wird an allen Ecken und Enden in und um die Bad Vilbeler Stadthalle gehämmert und gebaut. Viel Zeit haben die Handwerker und Arbeiter jedoch nicht mehr. In fünfeinhalb Wochen soll das „bedeutenste Gebäude für und in Bad Vilbel der letzten Jahrzehnte“, wie Bürgermeister Sebastian Wysocki (CDU) es nennt, eröffnet werden. Geplant ist ein Eröffnungswochende mit zahlreichen Veranstaltungen - und Prominenten.

Erwartet werden nicht nur fünfstellige Besucherzahlen, sondern auch der hessische Ministerpräsident Boris Rhein und Musiker Jan Delay.

Bei einer Führung über die Großbaustelle haben Kulturamtsleiter Claus-Günther Kunzmann, Fachdienstleiterin Veranstaltungen Annette Zindel-Strauß und Bürgermeister Wysocki das Programm vorgestellt. Vom 28. April bis 1. Mai steht in der Quellenstadt alles im Zeichen der neuen Stadthalle.

„Am Freitag spielt das Kammerorchester zur Eröffnung für geladene Gäste“, erläutert Kunzmann. Darunter wird auch der hessische Ministerpräsident Boris Rhein sein. Anschließend folge eine Talkrunde über die Möglichkeiten, die das neue Bauwerk bietet. Diese können die Gäste in den folgenden Tagen begutachten. Am Samstag, 29. April, ist von 13 bis 20 Uhr ein Familienprogramm geplant. Konzerte, Jonglage und Comedy, Kinderschminken - dazu wird auf dem Günter-Biwer-Platz ein Foodtruck-Festival stattfinden. „Wir werden in der Stadthalle viele kleine Bühnen haben und alle Möglichkeiten nutzen“, sagt Kunzmann. „Das wird ein echter Härtetest.“

Für Sonntag, 30. April, steht ein Familienprogramm an. Diesmal allerdings nur bis 15.30 Uhr. Während das Foodtruck-Festival bis 22 Uhr geht und an der Frankfuter Straße von 12 bis 18 Uhr ein verkaufsoffener Sonntag angeboten wird, steigt ab 19 Uhr in der Vilco wohl der Höhepunkt des Wochenendes. Dann wird Musiker Jan Delay im großen Saal dem Publikum einheizen. Dieser große Saal bietet bestuhlt Platz für 1200 Gäste, unbestuhlt gar für 2000. „Wir freuen uns auf ein hoffentlich volles Haus“, sagt Kunzmann. Wysocki ergänzt: „Weil wir mit hohem Besucheraufkommen rechnen, wird es einen zusätzlichen Parkplatz auf dem Festplatz geben.“

Im Anschluss an Jan Delay findet mit der „megaMaionnaise“ ein Tanz in den Mai statt. „Es ist eine Tradition aus der Alten Mühle, die wir jetzt auf die große Bühne holen“, sagt Annette Zindel-Strauß. „Wer Karten für Jan Delay kauft, der kauft automatisch welche für den Tanz in den Mai.“ Es bestehe aber auch die Möglichkeit, nur zur Abendveranstaltung zu kommen.

Für Kunzmann ist dieser Abend die wohl größte Herausforderung. „Wir werden am ersten Abend die Tribüne nutzen und sie für den nächsten Tag einfahren. Dann werden hier 2000 Leute feiern. Wir verlangen uns auf allen Ebenen alles ab.“

Den Abschluss des Eröffnungswochenendes macht am Montag, 1. Mai, von 12 bis 18.30 Uhr wieder ein Familienprogramm mit Konzerten, Kinderschminken, Tanz und Zauberern. „Das große Finale sind die Moving Shadows“, informiert Annette Zindel-Strauss. Das Schattentheater wird um 17.30 Uhr zu sehen sein. Die Vorfreude bei den Verantwortlichen ist groß - auch wenn längst noch nicht alle Arbeiten abgeschlossen sein werden. „Kleine Nacharbeiten werden wir mit Sicherheit nach dem Wochenende noch vornehmen.“

Die wohl größte Baustelle bleibt das Kurhaus. Das ist zwar dank des lichtdurchfluteten Foyers mit der Stadthalle auf zwei Ebenen verbunden, wird aber voraussichtlich erst Ende dieses Jahres fertiggestellt.

Karten und weitere Informationen zum Eröffnungswochenende der Stadthalle Vilco finden Interessierten unter www.kultur-bad-vilbel.de.

Claus-Günther Kunzmann (rechts), Annette Zindel-Strauß und Sebastian Wysocki freuen sich auf die Eröffnung der Stadthalle. © Patrick Eickhoff