Vollsperrung der Hainstraße rückt näher

Teilen

Zentrale Zufahrt ist von Montag an für ein halbes Jahr dicht / Arbeiten an Stützmauer

KRONBERG - Der Countdown läuft. Wenn nicht noch etwas Unvorhergesehenes passieren sollte, wird zum kommenden Montag, 15. Mai, die Hainstraße zwischen den Einmündungen Tanzhausstraße und Gartenstraße dicht gemacht. Und das bleibt sie dann auch - voraussichtlich bis Ende November. Zumindest für Pkw, Busse und Lastwagen. Der Rad- und Fußverkehr parallel zur Baustelle soll die ganze Zeit möglich sein.

Nötig wird die langwierige Vollsperrung bekanntlich, um in diesem Bereich die arg in die Jahre gekommene Stützmauer samt Treppenaufgang zu sanieren. Nach Auskunft von Hessen Mobil wird für die sich über Monate hinziehenden Arbeiten schweres Gerät benötigt. So komme unter anderem ein Drehbohrgerät des Spezialtiefbaus zum Einsatz, für den auf der Hainstraße eigens eine Arbeitsplattform errichtet werden müsse.

Die Auswirkungen der mehrmonatigen Vollsperrung dürften vielfältig sein. Immerhin wird die zentrale Zufahrt zur Innenstadt blockiert. Darauf müssen sich die Kronberger, aber vermutlich auch einige Pendler aus dem Taunus einstellen, deren Arbeitsweg morgens wie abends über Kronberg führt.

Auch das heimische Gewerbe dürfte mit einigem Stirnrunzeln dem Start der Vollsperrung entgegensehen, bleibt doch abzuwarten, ob die Kundschaft bereit ist, Umleitungen auf dem Weg in die Stadtmitte auf sich zunehmen oder doch einen Bogen um die Kronberger Innenstadt macht. Um die Kunden auf Kurs zu halten, hat die Stadt eine Karte ausgearbeitet, mit deren Hilfe die Tiefgarage am Berliner Platz möglichst einfach zu erreichen sollte. Diese Karte sei den Einzelhändlern und Betreibern von Gastro- und Hotelbetrieben angedient worden, damit die ihre Kundschaft informieren können.

Wer nicht in die Stadt, sondern durch sie hindurch will, für den gilt die offizielle Umleitung, die Hessen Mobil vorgelegt hat. Vom Norden der Burgstadt respektive der B 455 kommend führt die Streckensetzung zunächst noch über die Hainstraße bis zum Abzweig der Friedrichstraße auf Höhe der Einfahrt zum Schlosshotel. Dort nach links und durch Schönberg hindurch geht es auf der Schönberger Straße weiter in Richtung Oberhöchstadt - bis zum Abzweig Ballenstedter Straße. Hier nach rechts und am Ende der Straße noch einmal nach rechts geht es im großen Bogen über die Sodener Straße (L 3015) zurück zum Sodener Stock und dann nach links weiter in Richtung Frankfurt. Den gleichen Weg - natürlich nur in umgekehrter Reihenfolge - sollte nehmen, wer vom Süden kommend in Richtung B 455 will. sj