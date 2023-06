Volkshochschule soll umziehen

„Komplettlösung“ an der „Alten Bleiche“ / Kreistag will am 3. Juli entscheiden

hOFHEIM - Der geplante Umzug des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) in einen Neubau an der Alten Bleiche löst weitere Veränderungen in der Verteilung der öffentlichen Einrichtungen in der Hofheimer Innenstadt aus. In das jetzige RMV-Gebäude gleich nebenan nämlich soll die Volkshochschule (VHS) des Main-Taunus-Kreises einziehen. Über einen Vorvertrag für die Anmietung des Gebäudes soll der Kreistag in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause am Montag, 3. Juli - ab 16 Uhr im Landratsamt - entscheiden.

Standort Pfarrgasse wird aufgegeben

Hintergrund des Geschäftes ist die derzeitige Verteilung der Volkshochschule auf eine Reihe von Gebäuden. Dies ist nicht nur organisatorisch ungünstig, sondern die bisher genutzten Räume in der ehemaligen Tierversuchsanstalt im Hattersheimer Kastengrund fallen weg, weil der Kreis das gesamte Anwesen verkauft hat. Verzichtbar wären mit dem Umzug auch die von der VHS genutzten Container in den Hofheimer Brühlwiesen und mittelfristig auch Räume in der nahegelegenen Hattersheimer Straße.

In der Vorlage des Kreisausschusses für den Kreistag ist ausdrücklich die Rede von einer „Komplettlösung für die VHS“. Das heißt, dass der Standort am östlichen Ende der Pfarrgasse, gleich neben dem Chinon-Center, aufgegeben werden soll. Der Kreisausschuss stellt sich vor, dass das Gebäude dann für die Brühlwiesenschule oder die Pestalozzischule oder für beide genutzt werden könnte. Beide Schulen hätten Expansionsbedarf, und mit dieser Lösung könnten teure Neubauten vermieden werden.

Dem steht allerdings gegenüber, dass die VHS künftig Miete für ihre Räumlichkeiten bezahlen muss, während sie bisher in kreiseigenen Räumen untergebracht ist. Die Miete beläuft sich auf etwas mehr als 400 000 Euro jährlich, das ergibt sich aus einem Mietpreis von 13,40 Euro pro Quadratmeter und einer Nutzfläche von 2510 Quadratmetern. Dazu kommt die Miete der Parkplätze zum Preis von 15 000 Euro. Der Kreis rechnet außerdem mit Nebenkosten in Höhe von 60 000 Euro.

Der Gesamtsumme von 480 000 Euro steht gegenüber, dass Miete in Höhe von 100 000 Euro jährlich für das derzeit genutzte Gebäude in der Hattersheimer Straße eingespart werden können. Der Kreis rechnet außerdem mit gewissen Einnahmen durch die Verpachtung des Kiosks im neuen VHS-Gebäude und durch die Untervermietung von Parkplätzen. Konkrete Summen werden nicht genannt. Zu den Unsicherheitsfaktoren gehört aber auch, dass nicht sicher ist, dass die Räume in der Hattersheimer Straße tatsächlich gekündigt werden können. Genutzt werden sie derzeit für Deutschkurse für Flüchtlinge aus der Ukraine und anderen Teilen der Welt. Mit wie vielen Flüchtlingen in etwa drei Jahren zu rechnen sein wird, das kann der Kreis heute nicht wissen.

Stattfinden kann der Umzug nämlich frühestens im Jahre 2025. Die Betriebskommission der VHS hatte den Plan schon im vergangenen Jahr beschlossen, bis sich aber herausstellte, dass sich der Umzug des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) in seinen Neubau verzögern wird. Diese Verspätung hätte leicht noch deutlicher ausfallen können, in Hofheim wurde heftig Kritik an der Änderung des Bebauungsplanes für das Vorhaben geübt. Damals drückte der Magistrat auf das Tempo mit der Begründung, der RMV brauche schnell sein neues Gebäude.

Der Altbau jedenfalls muss noch umgebaut werden, um die Anforderungen des Brandschutzes zu erfüllen. Die Kosten dafür trägt der Vermieter. Deshalb gibt es jetzt auch einen Vorvertrag. Der eigentliche Mietvertrag ist abhängig davon, dass die Brandschutzauflagen erfüllt werden; außerdem muss die Nutzungsänderung für das Haus genehmigt werden.