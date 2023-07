Vierkampf bei der Landratswahl?

Begehrter Arbeitsplatz: Im Januar 2024 entscheidet sich, wer in den folgenden sechs Jahren auf dem Chefsessel im Landratsamt sitzen wird. Andreas Schick © Schick, Andreas

CDU-Spitze stimmt für Kandidatur von Krebs / Mit Grünen, FDP und AfD ist zu rechnen

HOCHTAUNUS - Ulrich Krebs will es noch einmal wissen. Der Amtsinhaber strebt bei der Landratswahl am 28. Januar 2024 eine weitere Amtszeit an - es wäre seine vierte. „Es ist das schönste Amt im schönsten Landkreis - ich würde gerne weitermachen“, bestätigt der 55-jährige Christdemokrat seine Ambitionen. Der erste Schritt ist gemacht: Der Kreisvorstand der CDU Hochtaunus hat Krebs dieser Tage als Kandidaten für die Landratswahl empfohlen. Stimmt auch der Parteitag am 15. September zu - wovon auszugehen ist -, wäre der CDU-Mann dann auch offizieller Kandidat seiner Partei.

„Ich habe noch viele Ideen, wie sich der Hochtaunuskreis weiterentwickeln kann“, macht Krebs schon einmal Werbung in eigener Sache. An Rückendeckung durch seine Partei dürfte es nicht fehlen. Der CDU-Kreisvorsitzende Markus Koob betonte, dass der amtierende Landrat „hervorragende Arbeit“ leiste. Nicht umsonst sei das Votum für Krebs als Kandidat im Kreisvorstand einstimmig ausgefallen.

Gegen wen sich der Christdemokrat beim Urnengang Anfang kommenden Jahres durchsetzen muss, steht noch nicht fest. Es wird auf jeden Fall damit gerechnet, dass auch die Grünen mit einer Bewerberin oder einem Bewerber antreten werden. Vorstandssprecher Christian Tramnitz bestätigt, dass seine Partei die Aufstellung eines eigenen Kandidaten oder einer Kandidatin plane. Immerhin gelte es, wichtige Kreis-Themen wie ein zuverlässiger ÖPNV oder die Herausforderungen durch Trockenheit, Dürre und Wassermangel in den Blickpunkt zu rücken.

Auch die Liberalen werden mit einiger Wahrscheinlichkeit bei der Wahl mit einem eigenen Bewerber oder einer Bewerberin am Start sein. „Ich denke, dass wir wieder mit einem eigenen Kandidaten antreten werden“, sagt Katja Adler, stellvertretende FDP-Parteichefin. Laut Parteichef Philipp Herbold ist derzeit noch offen, ob und gegebenenfalls mit wem man ins Rennen geht - eine Entscheidung solle „im Herbst“ fallen. Vor sechs Jahren war Holger Grupe für die Liberalen am Start - nicht ausgeschlossen, dass der Kronberger Ortsvorsitzende erneut gegen den Amtsinhaber antritt. Vorstellen könne er sich eine erneute Kandidatur, aber entschieden sei noch nichts, so Grupe. Auch Herbold wäre ein denkbarer Kandidat. „Als Kreisvorsitzender ist man ja immer im Gespräch“, kommentiert er die entsprechende Frage.

Stand heute deutet sich damit ein Vierkampf um den Chefsessel im Landratsamt an. Denn auch die AfD liebäugelt mit einem eigenen Kandidaten für die Landratswahl. „Die Entscheidung durch die Fraktion steht in Kürze an“, sagt Frank Bücken, Fraktionschef im Kreistag. Aus seiner Sicht wäre es konsequent, wenn die AfD den Schritt machen würde. Ein AfD-Bewerber hätte die Möglichkeit, das „Kontrastprogramm“ zur aktuellen Kreispolitik vorzustellen. Laut Wirtschaftsanwalt Bücken müsste im Hochtaunus viel mehr für die Wirtschaft getan werden. Ob er selbst als Kandidat infrage kommt? „Vielleicht, wenn die Fraktion mich auffordert“, sagt der Königsteiner.

Koalitionspartner halten sich zurück

Für die Hochtaunus-SPD gilt, was schon bei der Landratswahl vor sechs Jahren galt: Als Koalitionspartner hat man sich verpflichtet, keinen Gegenkandidaten ins Rennen zu schicken. „Ulrich Krebs ist Garant für das Gedeihen der Koalition. Deshalb haben wir ein großes Interesse, dass die aktuelle Konstellation fortbesteht“, erklärt Parteichef Stephan Wetzel. Über eine Wahlempfehlung für den Amtsinhaber ist noch nicht entschieden worden, es ist allerdings fest damit zu rechnen.

„Ich persönlich werde für Ulrich Krebs werben, wo immer ich kann“, bekräftigt Wetzel. Die offizielle Entscheidung soll in den zuständigen Gremien, in diesem Fall Vorstand und Fraktion, getroffen werden.

Als weiterer Partner der CDU sind bekanntlich die Freien Wähler (FW) mit im Koalitionsboot - und auch sie werden gemäß der Absprachen im Regierungsbündnis keinen eigenen Bewerber ins Rennen schicken. „Das gilt, solange wir in der Koalition sind, und ändert sich eventuell nach der nächsten Kommunalwahl“, sagt die FW-Vorsitzende Christin Jost. Für die jetzige Wahl des Kreischefs liegt eine Empfehlung für den Amtsinhaber nahe, ist aber noch nicht beschlossen. Das Thema werde zunächst im Vorstand besprochen, teilt Jost mit. Die finale Entscheidung obliegt dann der Mitgliedeversammlung, die im September tagt.