Vier Wochen bis zum Filmstart

Teilen

Ein Filmerlebnis fängt nicht erst mit dem Vorspann an. Deshalb gibt es in jedem Vorführsaal des neuen Kino-Centers ein anderes Lichtkonzept. Hillebrecht © ahi

Im Kinopolis sind die Stühle eingebaut, jetzt geht’s an die Leinwände

BAD HOMBURG - Opulente Lampen mit güldenen Kettenvorhängen schweben über der Baustelle: Während im Foyer des neuen Kinos am Bahnhof noch Baumaterial ausgepackt wird, entfaltet das Interieur schon seine Wirkung. Am 5. September soll der Filmpalast eröffnen. „Es wird ein Premium-Kino“, so Marketingleiterin Katharina Phebey - ein solches betreibt Kinopolis bereits im Gloria-Palast in München; ein weiteres soll 2024 in der Hamburger Hafen-City eröffnen.

Knapp 1000 Kinosessel sind eingebaut; letzte Schrauben werden gerade noch angezogen. Von vorne betrachtet wirken die 288 Sitze im großen Saal wie eine gigantische Ansammlung von Opas Liegesessel. Je weiter hinten, desto spezieller und komfortabler: 20 D-Box-Stühle (im gesamten Kino 40) bewegen sich passend zum Film mit - je nachdem, wie stark man es mit der Fernbedienung aussteuert. Dahinter eine Reihe knallroter Partnersofas, und ganz hinten erstreckt sich die „Premium“-Klasse: stufenlos verstellbar, und die Getränke werden gebracht.

17,70 Meter hoch und 200 Kilo schwer

Noch vier Wochen bis zum Start, da wird es Zeit, dass die Bildwände angebracht werden. Derzeit sind sie noch eingerollt. In den nächsten Tagen werden sie per Flaschenzug aufgestellt und ausgerollt. 17,70 Meter breit und 7,50 hoch wird die Leinwand im großen Saal.

BREITES SPEKTRUM Das Kinopolis ist ein Multiplex - ein Kino, in dem mehrere Filme gleichzeitig gezeigt werden. Und das werden vor allem die großen, stark beworbenen Produktionen sein. Arthouse-Streifen wird man in Bad Homburg eher nicht zu sehen bekommen. Zur Eröffnung werden noch „Barbie“ und „Oppenheimer“ laufen, neu gibt es den Actionfilm „Gran Turismo“, den Horrorstreifen „Die letzte Fahrt der Demeter“, aber auch die deutschen Komödien „Enkel für Fortgeschrittene“ oder „Wochenendrebellen“. Eine „Best of Cinema“-Reihe mit Klassikern vom Faßbinder-Drama bis hin zu „Harry und Sally“ ist geplant, außerdem Live-Übertragungen von klassischen Konzerten oder Ballett, etwa aus der Metropolitan-Opera in New York. ahi

Es sei gar nicht so einfach gewesen, das 200-Kilo-Paket mit den Kollegen um die Ecken des Treppenhauses zu hieven, berichtet Victor Panov, der das für Kinopolis verantwortet. Hinter der Bildwand - das sieht man jetzt noch - sind zehn Doppellautsprecher montiert. Panov: „Der Sound dringt durch die Bildwand, sie ist perforiert.“

Die Lautsprecher an den Wänden sind zusätzlich fürs Dolby-Surround-Erlebnis da. Aber die Wände in den Sälen dienen auch zur Einstimmung auf den Film. „Jeder Saal hat ein anderes Lichtkonzept“, erläutert Kinoleiter Pascal Maiwald. „Was auf der Leinwand passiert, wird im Raum transportiert.“ Und das nicht unbedingt statisch: Wartet man etwa auf den Start von „Top Gun“, wird mit Lichtern wie auf einer Flugzeug-Startbahn gespielt. „Die Leute brauchen Bewegung“, so Maiwald.

Auch vor und nach dem Film sollen sich die Gäste im Kino aufhalten - deshalb der Pomp mit den goldenen Lampen, der sich im Foyer fortsetzt. „Das passt zu Bad Homburg“, ist sich Phebey sicher. Im Foyer wird man ganz klassisch an einer Bartheke ein Glas Wein bestellen und es mit Blick durch bodentiefe Fenster auf den Bahnhof genießen können. Das Glas wird man mit in den Kinosaal nehmen dürfen. Seine Jacke kann man an einer kostenpflichtigen Garderobe abgeben, muss aber nicht. Und man wird sich an Kombi-Kassen Tickets aus Papier kaufen können, auch wenn die meisten Kinogänger, wie Maiwald berichtet, inzwischen vorab online ihre Karten bestellen. Unten am Eingang sowie oben im Foyer wird es zudem Automaten geben, an denen man Karten erhalten kann. Und vielleicht wird der Gast im Foyer auch auf einen jener fahrenden Roboter treffen, die Getränke servieren - zur Entlastung des Personals, aber auch als witziges Experiment.

Fast 1000 Plätze jeden Tag zu füllen, und das in heutigen Streaming-Zeiten, geht das? Kein Problem, so Phebey: „Wir glauben an Kino.“ Erfolge wie „Barbie“ und „Oppenheimer“ zeigten den Aufschwung nach Corona.