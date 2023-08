Viele abgesoffene Keller

Kräftezehrende Einsätze der Feuerwehren

Hochtaunus - Es kam wie angekündigt: Der Taunus lag mitten in einem Korridor, in dem für Mittwochabend Unwetter erwartet worden waren, der Deutsche Wetterdienst hatte bereits am Mittag entsprechende Vorabinformationen und später konkrete Warnungen ausgegeben. Gegen 19 Uhr verfinsterte sich der Himmel. Bis nach Mitternacht hielten die Gewitter an, die Rettungskräften und vielen Menschen einiges abverlangten. „Von 21.15 bis 0.45 Uhr gingen in der Leitstelle Hochtaunus insgesamt knapp 1900 Notrufe ein, die eine koordinierte und effiziente Reaktion erforderten“, erklärte der Kreisfeuerwehrverband. Alle Feuerwehren des Hochtaunuskreises seien im Einsatz gewesen. 2100 Notrufe habe es gegeben. „Der Einsatz gestaltete sich als Gemeinschaftsanliegen aller Feuerwehren im Kreis, bei dem alle verfügbaren Kräfte mobilisiert wurden, um die Lage unter Kontrolle zu bringen“, so das Landratsamt. Zusätzlich hätten die Feuerwehren Bad Camberg und Selters geholfen.

„Es galt vor allem, überschwemmte Keller und Tiefgaragen von Wasser zu befreien. Teilweise überflutete Straßen und hochgedrückte Gullydeckel erschwerten dabei die Arbeit der Einsatzkräfte“, so Kreis-Sprecherin Andrea Nagell-Fuhl.

Die Schwerpunkte der Einsätze konzentrierten sich laut Feuerwehr auf Kronberg, Steinbach, Oberursel, Bad Homburg und Friedrichsdorf.

Feuerwehr-Frau zu Boden gerissen

Allein in Oberursel kam man auf 220 Einsätze. Die Wehren waren ab 21 Uhr im Dauereinsatz und wurden durch Löschzüge aus Königstein, Usingen, Schmitten, Wehrheim und Weilrod unterstützt. Stadtbrandinspektor Valentin Reuter: „Allein hätten wir das nicht geschafft. Es kamen ja bereits 100 Notrufe in den ersten zwei Stunden. Aber Hand in Hand ging es.“

Glück im Unglück hatte Steinbach. Das randvoll gelaufene neue Regenrückhaltebecken habe Dramatischeres verhindert, berichtet Stadtbrandinspektor Dominik Hagen. Dennoch habe der Freie Platz gut 50 Zentimeter unter Wasser gestanden. Mehr als 90 Einsätze seien es in Steinbach gewesen.

Hier gab es einen Zwischenfall: Ein betrunkener Transporterfahrer hat in der Bahnstraße eine 26-jährige Brandbekämpferin verletzt. Die Feuerwehr pumpte um 21.45 Uhr einen vollgelaufenen Keller aus. Die Feuerwehrfrau war gerade dabei, einen Schlauch zu verlegen, als der 42-Jährige mit seinem Lieferwagen über den Schlauch fuhr, wodurch sich dieser im Radlauf verfing. Die 26-Jährige wurde durch die plötzliche Spannung des Schlauchs zu Boden gerissen und zog sich Verletzungen zu. Sie musste den Einsatz abbrechen und ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Der Fahrer wollte davonfahren, konnte aber durch einen Feuerwehrmann gestoppt werden. Bei der Unfallaufnahme stellte die herbeigerufene Polizeistreife einen Atemalkoholwert von mehr als 1,2 Promille bei dem 42-Jährigen fest. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen versuchter Unfallflucht und Trunkenheit im Straßenverkehr. Er musste Blut und den Führerschein abgeben.

Allen wurde viel abverlangt. So appellierte etwa die Feuerwehr Seulberg auf Facebook an die Bürger, vor der Wahl des Notrufs zu prüfen, ob ein solcher unbedingt nötig sei. Allein hier zählte man 120 Einsatzstellen.

Die Feuerwehren Kronberg und Oberhöchstadt kamen auf fast 50 Einsätze - Tiefgaragen und Keller unter Wasser, überschwemmte Straßen, Gullydeckel wurden rausgespült. „Es war eine lange, kräftezehrende Nacht“, sagte Stadtbrandinspektor Thorsten Nuhn. Um die 70 Feuerwehrleute waren von etwa 21 Uhr an gefordert und teils bis 4.30 Uhr im Einsatz. „Im Ortskern von Schönberg hat sich’s wieder gestaut.“ Doch neue Maßnahmen, die ergriffen worden seien, hätten gegriffen. Querrillen, die angelegt wurden, hätten die Überschwemmung der Straßen nicht verhindern können, das Wasser sei aber schneller abgeflossen.

Auch wenn man im Vordertaunus noch denken konnte, dass die Welt am Mittwochabend untergeht, so ergoss sich im Usinger Land indes eher ein ordentliches Sommergewitter denn eine Sintflut. „Binnen weniger Minuten wurden im ,Bembel und Gretel’ die Stühle zusammengeräumt und die Gäste in den Innenbereich geholt. Gerade als sie fertig waren, begann es zu schütten“, sagte ein Marktplatz-Anwohner in Usingen. Dementsprechend mussten die Feuerwehren im Usinger Land dort auch nicht zu Einsätzen ausrücken - stattdessen ging es für sie in den Vordertaunus. Beispielsweise rückte die Feuerwehr Usingen mit sieben Fahrzeugen Richtung Oberursel und Steinbach aus, Weilrod war mit zwei Zügen dabei.

In Bad Homburg gab es rund 50 Feuerwehr-Einsätze, weil Wasser in Keller und Garagen eindrang. Wie heftig der Regen im Vordertaunus war, zeigte sich an den beiden offiziellen Pegeln der Kurstadt. Der Erlenbach überschritt an der Kläranlage Ober-Erlenbach laut Landesamt für Umwelt mit einem Pegelstand von 1,30 Metern um 22.15 Uhr die erste Hochwasser-Meldestufe, blieb damit aber deutlich unter der Stufe 2 (1,50 Meter). Für den Eschbach-Pegel in Ober-Eschbach wurde kurzzeitig ein Stand von 2,33 Metern und ein Durchfluss von 26,4 Kubikmetern gemeldet. Beide Werte lagen damit über den Zahlen vom vergangenen September, als das bisherige Maximum (2,27 Meter; 24,9 Kubikmeter) am Pegel gemessen wurde. Diese Werte dürften der Forderung aus Frankfurt Auftrieb geben, auch für den Eschbach offizielle Meldestufen einzuführen. Das Problem dabei ist, dass die Vorwarnzeit bei Starkregen-Ereignissen am Eschbach recht gering ist, wie sich auch am Mittwoch zeigte: Bis 20.15 Uhr lag der Pegel bei 31 Zentimetern, um 20.30 Uhr bei 48 Zentimetern - und um 20.45 Uhr bei 1,94 Metern. Nach Erreichen der Spitze dauerte es bis 2.30 Uhr, bis der Pegel unter einen Meter fiel. Die genaue Zahl der Einsätze ist schwer zu beziffern und liegt laut Kreis bei mindestens 376. Nagell-Fuhl: „Die Zahlen steigen weiterhin an, da viele Menschen erst morgens das volle Ausmaß der Schäden erkannten. Allein am Donnerstagmorgen wurden 45 weitere Fälle gemeldet.“ Der Dank der Kreisspitze gelte ausdrücklich allen Einsatzkräften. hko/jo/ask/inf