Viel Umsatz mit Fichten

Teilen

Im Gebiet der Holzagentur-Taunus GmbH ist vor allem in den Jahren 2020 und 2021 viel Kalamitätsholz angefallen. Dies hat zu hohen Holzmengen geführt. Kopp © Kopp, Thomas

Holzagentur legt Jahresbericht vor und will für Notzeiten Rücklagen bilden

Hochtaunus - Seit 2019 wird das Holz von 24 (bald 25) Kommunen, darunter auch Wehrheim, Weilrod, Schmitten und Grävenwiesbach, von der Holzagentur-Taunus GmbH vermarktet. Der Jahresabschluss 2021 wurde jüngst in Wehrheimer und Weilroder Ausschüssen den Abgeordneten zur Kenntnisnahme vorgelegt, in Weilrod hat Geschäftsführer Marc Humez den Abgeordneten am vergangenen Montag Rede und Antwort gestanden.

Die vorgelegten Zahlen sind auf den ersten Blick erfreulich: Insgesamt hat die Holzagentur im Jahr 2021 einen Jahresüberschuss von etwa 650 000 Euro erwirtschaftet, der reine Gewinn liegt bei 384 817 Euro. Das Jahr davor verlief ebenfalls gut: Hier betrug der Jahresüberschuss 776 000 Euro, der Gewinn lag bei 398 000 Euro. Die Gewinne werden nun, nach einem Gesellschafterbeschluss, erst einmal für schlechte Jahre zurückgehalten, erklärte Humez am Donnerstag im Weilroder Landwirtschaftsausschuss - er befürchtet, dass die Mittel schon bald gebraucht werden.

Als die Holzagentur 2019 gegründet worden war, ging man davon aus, dass pro Jahr etwa 100 000 Festmeter Holz anfallen würden. Doch es kam anders. Denn durch den Borkenkäfer und die Dürre kamen in den Jahren 2019 bis 2021 sehr große Holzmengen zusammen. Im Jahr 2019 wurden binnen drei Monaten schon die ersten 30 000 Festmeter produziert. Im Jahr 2020 waren es binnen eines Jahres 300 000 Festmeter, im Jahr darauf 260 000 Festmeter. Erst 2022 war es das erste „normale“ Jahr mit 95 000 Festmetern Holz.

In diesen Jahren wurde zu 95 Prozent Nadelholz vermarktet. Durch die großen Festmeteranzahlen hat die GmbH binnen einer sehr kurzen Zeit sehr viele Einnahmen generiert, betont der Geschäftsführer der Holzagentur-Taunus GmbH. „Wir haben binnen 3,5 Jahren um die 720 000 Festmeter vermarktet, das ist eine hohe Summe“, erklärte Humez

In den nächsten Jahren wird es wohl so nicht weiterlaufen. „Wir müssen immer bedenken, dass wir dieses Ergebnis nur aufgrund der hohen Kalamität in diesem Jahr erreicht haben - denn der Hauptteil des Holzes war Fichtenholz“, sagt Humez. Für künftige Jahre rechnet Humez bei der Fichte mit einem deutlich geringeren Ertrag. „Leider sind 2021 viele Bäume der Trockenheit und dem Käfer zum Opfer gefallen.“

Insgesamt hat Wehrheim im Jahr 2021 358 000 Euro Brutto-umsatz bei einem Verkaufsvolumen von 11 400 Festmetern erzielt. Es wurde vor allem Fichtenholz verkauft, an zweiter und dritter Stelle lagen Buchen- und Eichenholz.

Schmitten mit seinem viel höheren Fichtenholzanteil hat im gleichen Jahr 50 000 Festmeter Holz verkauft und damit einen Umsatz von 2,2 Millionen Euro brutto erzielt. In Weilrod waren es etwa 54 000 Festmeter mit einem Brutto-Umsatz von 1 940 073,50 Euro. Insgesamt hat Weilrod über die 3,5 Jahre 116 000 Festmeter vermarktet und damit Bruttoeinnahmen in Höhe von 2,8 Millionen Euro erzielt. Grävenwiesbach indes hat zwar 16 850 Festmeter Holz liefern können - aber vor allem Laubholz und Altmengen. Aus diesem Grund hat Grävenwiesbach auch nur 754 735,73 Euro Bruttoumsatz gemacht.

Auch Laubbäume haben Schaden genommen

Der Durchschnittserlös lag bei 45,42 Euro pro Festmeter. Gerade in den Borkenkäfer-Jahren sei der Preis für Holz massiv gefallen, er habe zum Teil nur noch bei einem Euro pro Festmeter gelegen. „Hochgradig defizitär war es.“ Doch dann habe sich das Blatt 2021 gewendet. Auf einmal stieg die Nachfrage rasant. „Die Leute waren auf einmal bereit, zuerst 40 Euro, dann 80 Euro und dann noch mehr zu zahlen. Die Käufer haben sich am Telefon beim Preiskampf quasi überschlagen.“

Aus diesem Grund sei Humez nach eigenen Angaben zwar zufrieden mit dem Ergebnis, allerdings wäre es ihm lieber sowohl für den Wald als auch die Waldbesitzer gewesen, wenn das Holz kontinuierlich anstatt aufgrund der Trockenheit in einem solch großen Umfang angefallen wäre.

Im Jahr 2022 und auch in diesem Jahr seien in den Wäldern der Gesellschafter nun eher Laubbaumhölzer wie Buche und Eiche angefallen, 2023 wurden bislang etwa 50 000 Festmeter Holz aus dem Wald gezogen - komplett bestehend aus Schadholz. Der Geschäftsführer wies darauf hin, dass das vermehrte Laubholz in den letzten Jahren alleine aufgrund der nun von der Trockenheit ebenfalls betroffenen Laubbäume angefallen sei. „Denn mittlerweile sind auch die Buchen und Eichen betroffen.“ Da vor allem die Buche sehr schnell abstirbt und die Kronen trocken sind, könnte es in diesem Sommer unter Umständen notwendig werden, einige Waldgebiete ganz für Besucher zu sperren, kündigte Weilrods Bürgermeister Götz Esser (FWG) an.