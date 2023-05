Viel Lärm um Lärmschutz

Auf vier Spuren soll die Blechlawine in Zukunft an Friedrichsdorf vorbeirollen. dpa

Stadtparlament diskutiert kontrovers über geplanten Autobahnausbau

FRIEDRICHSDORF - Zu den aktuell großen Aufregern gehören die geplanten Autobahnbauprojekte der Bundesregierung. Davon betroffen ist auch die A 5, wo Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) gleich mehrere Vorhaben schneller vorantreiben möchte. Das sorgt für einen Reflex in der Friedrichsdorfer Politik. Lärm- und staugeplagte Anrainer, dazu die Feuerwehr, die fast wöchentlich zu Einsätzen auf die Nord-Süd-Achse ausrücken muss - kein Wunder, dass sich darüber eine kontroverse Debatte in der Stadtverordnetenversammlung entzündete. Aber der Reihe nach.

Auslöser ist ein Antrag der FDP. Darin sollte die Stadtverordnetenversammlung Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) auffordern, den vom Bundesverkehrsminister in Aussicht gestellten beschleunigten Ausbau der A5 zwischen der Anschlussstelle Friedberg und dem Bad Homburger Kreuz in beiden Richtungen voranzutreiben, „damit in diesem Zuge die dringend erforderlichen und sehnlichst erwarteten Lärmschutzmaßnahmen endlich umgesetzt werden“.

Gleich zu Beginn räumt der Liberale Guido Barthels jedoch ein, dass sich die Ereignisse „etwas überschlagen“ hätten. Sprich, Al-Wazir hatte sich zum Zeitpunkt der Antragsstellung durch die FDP noch nicht geäußert. Man habe daher davon ausgehen können, dass er die Frist verstreichen lassen wollte. Dem war aber nicht so, Hessen hat sich mittlerweile positioniert.

Dazu gehört auch der Ausbau der A 5 vom Nordwestkreuz Frankfurt über Bad Homburger Kreuz bis Friedberg. Hier kommt laut Al-Wazir statt eines zehnspurigen lediglich der ursprünglich geplante achtspurige Ausbau infrage - und das auch nur mit Lärmschutz für die Anwohner. Barthels Fazit: „Wenn das so ist, könnte man gegebenenfalls den Antrag zurückziehen.“ Zuvor hat er erwähnt, dass die FDP schon vor Jahren auf die Notwendigkeit eines Lärmschutzes an der A 5 hingewiesen habe. Das sei damals nicht geschehen mit dem Argument, dass bei drei Fahrspuren plus einer Standspur, die keine richtige Spur sei, Lärmschutz nicht unbedingt notwendig sei.

Damit ist die Diskussion im Parlament jedoch nicht zu Ende. Den FDP-Vorstoß nehmen die anderen Fraktionen zum Anlass, ihre grundsätzlichen Standpunkte darzustellen. Dies immer unter der Prämisse, dass sich in der Runde alle bei Lärmschutz einig seien. Aber eben auch nur dort.

SPD für Begrenzung der Geschwindigkeit

SPD-Fraktionschefin Birgit Brigl führt Lärmaktionsplan Hessen respektive EU-Kartierung ins Feld. Danach seien in Friedrichsdorf 3640 Personen tagsüber von Straßenverkehrslärm über 55 Dezibel betroffen, nachts 2000 Bürger mit über 50 Dezibel. Das nicht nur auf die Autobahn bezogen. Im Übrigen sei der Antrag der FDP absurd, wolle man doch durch den Ausbau der Autobahn Lärmschutzmaßnahmen verkaufen. „Es gibt ja viel bessere Möglichkeiten“, sagt Brigl. Vor allem eine allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen. „Das mindert die Lärmemissionen unmittelbar, führt zu mehr fließendem Verkehr, führt zu weniger Unfällen und Staus.“

Alternativ könne man den ÖPNV anforderungsgerecht ausbauen. Heute würden die ÖPNV-Nutzer im Taunus förmlich ins Auto und auf die Autobahn gezwungen. „Das hat mit Wahlfreiheit à la FDP nichts zu tun.“ Daher stellt sie einen Änderungantrag, wonach das Stadtparlament unter anderem den hessischen und den Bundesverkehrsminister auffordern, im Sinne des Lärmschutzes auf eine allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung zu drängen und dafür Sorge zu tragen, dass im Hochtaunus wieder ein anforderungsgerechtes ÖPNV-Angebot geschaffen wird.

Den Antrag findet CDU-Fraktionschefin Katja Gehrmann „Nonsens“, den von Barthels hingegen „absolut richtig“. Sie präzisiert die durchs Parlament wabernden Informationen durch Fakten aus Wiesbaden - immerhin ist Gehrmann Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion. Nah dran am Geschehen also. Unter anderem berichtet sie davon, dass an drei zusätzlichen Abschnitten verbesserter Lärmschutz vorgesehen sei - „und zwar genau an unserem Teilabschnitt“.

Man mache sich im Parlament Gedanken um ein Mobilitätskonzept, womit man Leute vom Auto wegbringen wolle, um Klimaschutz, Radwegkonzepte und Buslinien, sagt Thilo Seesemann (FWG). Auf der anderen Seite solle die Autobahn ausgebaut werden, damit man Lärmschutz bekomme, das sei widersinnig. Schließlich meldet sich auch noch Grünen-Fraktionschefin Daniela Fox zu Wort. Sie schließt sich der Meinung von Birgit Brigl an: „Eine kurzfristige und kostenlose Lärmschutzmaßnahme wäre Tempo 100 auf der A5 auf der Gemarkung Friedrichsdorf.“

FDP-Fraktionschef Jochen Kilp sagte zum Schluss, dass man den Antrag zurückziehe, wenn Gehrmann bestätige, dass es nur einen vierspurigen Ausbau mit Lärmschutz gebe. „Kein Antrag und kein Änderungsantrag“, konstatiert am Ende Stadtverordnetenvorsteher Gerd Brücks (Grüne). Damit sei das Thema erledigt. Unterm Strich viel Lärm um Lärm.