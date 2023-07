Verwirrung um Fahrradparkturm

Teilen

SPD vermeldet Bundesförderung von 1,5 Millionen Euro / Antragsphase startet erst

BAD HOMBURG - Es war ein Paukenschlag: „Bund fördert Fahrradparkturm in Bad Homburg mit 1 546 802,04 Euro. ,Ein Projekt, das vielen Menschen den Umstieg vom Auto aufs Rad erleichtern wird‘“. So der Titel einer gemeinsamen Pressemitteilung der Wetterauer SPD-Bundestagsabgeordneten Natalie Pawlik, die den Hochtaunuskreis vonseiten der SPD mitbetreut, und der Homburger Parteichefin und Landtagsabgeordneten Elke Barth. Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags, so heißt es, habe in seiner Sitzung am Mittwoch die entsprechende Förderung eines Fahrradparkturms in Bad Homburg beschlossen.

Ein Grund zum Jubeln? Bei der Stadtverwaltung gestern eher einer für große Fragezeichen. „Natürlich würden wir uns über die Förderung freuen“, sagt Stadtsprecher Marc Kolbe und schickt nach: „Von einem Beschluss bezüglich einer Förderung wissen wir nichts.“ Zwar war die Stadt einem Förderaufruf des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) vom März gefolgt, sich um Mittel für das Fahrradparken an Bahnhöfen zu bewerben. Aber, so Kolbe: „Dabei handelt es sich um ein zweistufiges Verfahren, bei dem im Juli zunächst die Entscheidung fallen soll, ob wir uns auf Grundlage der von uns ausgearbeiteten Projektskizze um Fördermittel bewerben können.“ Der Antrag könne erst anschließend gestellt werden.

Genau diesen Zeitplan hatte Oberbürgermeister Alexander Hetjes (CDU) in der Stadtverordnetenversammlung Ende Mai auf Nachfrage der Grünen, warum sich in Sachen der 2019 beschlossenen Fahrradparkgarage nichts tue, erläutert. Da hatte die Stadt die „Teilnahme am Interessensbekundungsverfahren“ bereits eingetütet - Abgabefrist war der 7. Mai, wie auf der Seite des BMDV zu lesen ist. Dort heißt es denn auch: „Ab Juli: Start der Antragsphase.“ Auf der Tagesordnung des gestrigen Haushaltsausschusses des Bundes findet sich tatsächlich eine Vorlage des Finanzministeriums zum Thema. Allerdings heißt es dort: „Bericht des BDV zum ,Förderprogramm Fahrradparkhäuser an Bahnhöfen‘“.

Ob es sich möglicherweise nur um einen Sachstandsbericht gehandelt hat, in dem die für die zweite Runde zugelassenen Projekte aufgelistet sind? Eine Anfrage bei der Pressestelle des Bundestags bringt keine Klarheit. Eine Sprecherin erklärt: „Die Sitzung war nicht öffentlich“, über Details zu Vorlagen, Inhalte oder Diskussionen dürfe man nichts sagen. Auch eine Anfrage an Pawliks Wahlkreisbüro bleibt zunächst unbeantwortet. Am Nachmittag kommt der Rückruf: „Bad Homburg hat sich beworben und den Zuschlag bekommen“, bestätigt ein Sprecher Pawliks, der sicherheitshalber nachschickt: Und ja, es geht um Bad Homburg und nicht Homburg Saar . . .

Wahrscheinlich können Projekte, die die erste Hürde genommen haben, mit einem gewissen Anteil aus der Gesamtfördersumme rechnen, wenn der formale Antrag fehlerlos in Berlin eingeht.

Was die nackten Zahlen angeht, geben Barth und Pawlik in ihrer Mitteilung einen Einblick in das, was da am Bahnhof entstehen könnte. Der Fahrradparkturm soll demnach 125 Fahrrädern, 20 Lastenrädern und fünf Anhängern Schutz bieten, mit Schließfächern und einer E-Ladestation. hko