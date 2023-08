Versuchsacker soll bleiben

Teilen

Wissenschaftliche Erkenntnisse zu Öko-Landbau und Klimaanpassung sammeln

bad homburg - Auf dem eingezäunten Feld zwischen Ober-Erlenbach und Burgholzhausen wird seit 2015 auf zehn Hektar geforscht, wie der ökologische Landbau vorangebracht werden kann. Dabei brauchen die bis zu neun Mitarbeiter Geduld; die Versuche zur optimalen Fruchtfolge, zu Untersaaten und Stickstoffhaushalt sind auf jeweils sechs Jahre ausgelegt. 2,5 Millionen Euro hat das Land bislang investiert. Die erste Versuchsreihe ist geschafft, die zweite läuft: Auf vier Flächen wachsen Kürbisse und Sojapflanzen. Die Anbaugebiete unterscheiden sich vor allem darin, welche Rahmenbedingungen geschaffen werden.

Gesucht wird nach Antworten auf die „Zukunftsfragen für den Ökolandbau“, so Hessens Umweltministerium. Es geht um die Steigerung der Bodenfruchtbarkeit im viehlosen Ökolandbau, die Anpassung an den Klimawandel, die Resilienz gegenüber Schädlingen und um Ertragssteigerungen.

Bei ihrer Sommertour machte Hessens Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) Station dort, hörte die Fachleute um Versuchsfeldleiter Dr. Andreas Hammelehle und Andreas Sünder, Fachgebietsleiter beim Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH). Und kam mit den Vertretern vom Landesbetrieb und der beteiligten Hochschulen aus Kassel und Gießen ins Gespräch. „Wir wollen die Öko-Landbaufläche bis 2025 auf 25 Prozent ausweiten“, so Hinz. Die in Ober-Erlenbach gewonnenen Erkenntnisse „sollen Betrieben helfen, sich zukunftsfest auszurichten“.

Nun ist derzeit Wahlkampf, Visionen wachsen da bisweilen schneller als Sonnenblumen im Sommer. Trotzdem: Der Landesbetrieb hat eine klare Vorstellung und die Ministerin offene Ohren. Die Einrichtung Versuchsfeld soll von 2025 an „verstetigt“ werden. Heißt: Zwar ist die aktuelle Versuchsreihe bis 2035 geplant, derzeit werden die Mittel dafür jedoch von Haushalt zu Haushalt neu beantragt und vergeben. Künftig könnte die Einrichtung bei der Verteilung der Mittel gesetzt sein, längerfristige Versuche wären besser planbar.

MEHR SOJA UND WINTERHAFER SIND MÖGLICH

Bei einer optimalen Fruchtfolge hat der Boden Zeit zur Regeneration. In Ober-Erlenbach besteht diese aus Klee, Weißkohl, Soja, Winterweizen, Ölkürbis und Frühkartoffel.

Ausprobiert werden unterschiedliche Methoden: Mulchen, Kompost oder Untersaat, also das zusätzliche Pflanzen einer zweiten Sorte zu einer früher erntereifen Hauptfrucht.

Verstärkt angebaut werden könnte Winterhafer - Hafer gilt als Boom-Pflanze. Auch Soja ist gefragt; das wächst schon jetzt hier.

Eine der Strategien , um Feldfrüchte an das sich verändernde Klima anzupassen, sei es, neue Pflanzen in die Fruchtfolge auf den Feldern zu integrieren. Und genau das wird in Ober-Erlenbach erforscht. hko