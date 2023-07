Verspätung auf unbestimmte Zeit

Teilen

Idyllisch: Die Taunusbahn schlängelt sich durch den Hintertaunus. Ohne verlässlichen Zugverkehr fühlten sich die Menschen im Usinger Land im ersten Halbjahr 2023 jedoch komplett abgehängt. pieren © map

August-Termin für Freitickets vom Tisch / Taunusbahn-Aktion erst nach den Ferien

HOCHTAUNUS - Ein überraschend deutliches „Mea culpa“ hatte die Doppelspitze des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) Ende Mai vor den Mitgliedern der VHT-Verbandsversammlung ausgesprochen. Unerwartet kam es angesichts der Turbulenzen, die der Anbieter-Wechsel auf der Taunusbahn-Strecke mit sich brachte, jedoch nicht. Die mit der Entschuldigung verknüpfte Wiedergutmachung indes schon: Freitickets soll es für die Taunusbahnnutzer geben, die in den vergangenen Monaten viel erdulden mussten. Im August und September, so eruierte der RMV seinerzeit in der Versammlung, könnte diese Regelung in Kraft treten. Die beiden RMV-Bosse André Kawai und Knut Ringat wurden sogar noch deutlicher: „Im August und September wird das Fahren mit der Taunusbahn RB 15 kostenlos sein“, versprachen sie.

Mit anderen Worten: Es sollte in den beiden Sommermonaten Freifahrten für alle geben - für Pendler, Schüler, Senioren, die im vergangenen halben Jahr im Einzugsgebiet mit verspäteten, defekten oder ausgefallenen (Wasserstoff)-Bahnen und Bus-Ersatzverkehren leben und leiden mussten. Das war wohl eher ins Blaue hinein fabuliert, wie sich nun herausstellt. Freitickets wird es laut RMV zwar in jedem Fall geben - aber definitiv nicht von August an.

Dieses großzügige Angebot der beiden RMV-Geschäftsführer quasi zur Versöhnung hatte viele Taunusbahn-Pendler verwundert. Überrascht war die RMV-Doppelspitze wohl aber auch selbst - nämlich davon, dass bei der VHT-Tagung statt der erwarteten Kreispolitiker auch die Presse anwesend war. Denn offenbar war das alles noch nicht spruchreif.

Diese Zeitung hatte das RMV-Versprechen dann öffentlich gemacht: Der Start der Wasserstoffzüge auf dem sogenannten Taunus-Netz sei „völlig fehlgeschlagen“, hatten Kawai und Ringat demnach unumwunden eingeräumt. „So eine Performance geht gar nicht. Das ist inakzeptabel. Wir sind beschämt“, sagte auch der Marketingchef des Triebwagenherstellers Alstom, Jens Sprotte, selbstkritisch. „Alle bekommen die Kosten für ihre Dauerkarten sowie das 49-Euro-Ticket erstattet“, hieß es in dieser Zeitung. Wenn der diskutierte Freiticket-Start nun im August nicht zu halten ist - wann soll es denn dann losgehen? Wer zahlt die Wiedergutmachung überhaupt? Wie ist das genaue Prozedere für die Pendler und auch für Kunden mit Einzelfahrausweis? Fragen, auf die der RMV fast zwei Monate nach dem vollmundigen Versprechen doch langsam Antworten haben sollte. Auf seiner Homepage ist zu dem Thema auch nichts weiter zu lesen - und die RMV-Zeitkarten-Inhaber sind bisher nicht angeschrieben worden.

VERZÖGERTE LIEFERUNG „16 Coradia-iLint-Züge wurden bisher an den Kunden übergeben, zwei weitere Fahrzeuge treffen im Laufe dieser Woche zur Abnahme ein“, teilt Alstom-Pressesprecher Jörn Bischoff mit. Alle weiteren Fahrzeuge sollen bis zum Jahresende an den RMV ausgeliefert werden. Zuletzt hieß es, die komplette Wasserstoff-Flotte mit 27 Triebfahrzeugen sei bis September ausgeliefert. Fahrermangel macht dem Zugbetreiber weiter zu schaffen, nachdem gleich zwölf eigens für die neuen Züge ausgebildeten Lokführer wieder gekündigt hatten . „Momentan befinden sich zusätzliche Triebfahrzeugführer in der Ausbildung“, teilt dazu die Pressestelle auf Anfrage mit. Weiteres Personal habe man von Personaldienstleistern gewinnen können, das ebenfalls derzeit ausgebildet wird, sodass sich die Personalsituation in den nächsten Wochen entspannen sollte. map

Auf dem falschen Fuß erwischt

Offenbar hat das Nachhaken dieser Zeitung den RMV auf dem falschen Fuß erwischt. „Die VHT-Verbandsversammlung war in erster Linie ein fachlicher Austausch, bei dem Fachkolleginnen und -kollegen mögliche Wege zum Erreichen einer hohen Zuverlässigkeit auf der Taunusbahnstrecke, sowie die Fahrgastaktion diskutiert haben“, teilt dazu der RMV mit.

Man habe sich aus diesem Grund bewusst nicht aktiv an Presse und Öffentlichkeit gewandt, da „es sich eben vorerst nur um Diskussionen handelte“, so der Sprecher. „Deshalb ist es sehr bedauerlich und tut uns leid, dass betroffene Bürger aufgrund der Berichterstattung die Aktion konkret im August und September erwartet haben.“ Der RMV widersprach damals jedoch nicht, insofern muss sich der Verkehrsverband nun an den Aussagen aus dem Mai messen lassen.

Offenbar hat der RMV inzwischen festgestellt, dass die beiden Sommermonate inmitten der Schulferien für ein Einlösen des Versprechens ungeeignet seien, weil sowohl im Bereich der Taunusbahn als auch auf anderen Strecken, wie dem Frankfurter U- und S-Bahntunnel in der Frankfurter City, baubedingte Sperrungen vorgesehen sind. „Seien Sie aber versichert, dass es die zweimonatige Fahrgastaktion auf jeden Fall geben wird“, so das abgeänderte Versprechen seitens des RMV. „Diese beiden Monate werden im entsprechenden Zeitraum nicht durch Bauarbeiten beeinträchtigt sein.“ Wer das Angebot zahlt und wie es genau funktionieren soll? Das alles ließ der RMV offen - genauso den Starttermin.