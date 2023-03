„Verschieden zu sein ist normal“

Von: Meike Kolodziejczyk

Freuen sich des Lebens: Fiona Lambart und ihre Eltern. Privat © Privat

Ully Kunz-Lambart und Klaus Lambart haben nach der Geburt ihrer Tochter Fiona eine Selbsthilfegruppe gegründet – und zeigen, dass ein Leben mit Down-Syndrom lebenswert ist.

Familie Lambart hat allerhand Programm an diesem Tag Ende voriger Woche. Zwischen Arbeit, Sport und anderen Terminen nehmen sich die Eltern und ihre älteste Tochter dennoch Zeit für ein Gespräch via Videokonferenz. Das Bild flackert kurz, dann erscheint eine junge Frau mit entzückendem Lächeln, die … Aber am besten stellt sie sich selbst vor.

Fiona Lambart: Hallo, ich bin die Fiona und ich bin 24 Jahre alt. Nach dem Hauptschulabschluss habe ich eine Ausbildung zur Fachpraktikerin in der Hauswirtschaft gemacht. Heute arbeite ich im Caritas-Verband in einer Einrichtung für psychisch kranke Menschen. Ich putze, wische Staub und mache das ganze Haus sauber. Und ich komme sehr gut mit den Mitarbeitern und den Patienten zurecht. Dann habe ich noch einen Minijob bei einer älteren Dame. Ich helfe ihr und begleite sie, zum Beispiel zum Frisör. Und am Wochenende arbeite ich noch in einem Café. Im Café Kranich im Jagdschloss Kranichstein.

Wow, Sie haben drei Jobs? Und was machen Sie gern, wenn Sie nicht arbeiten?

Fiona Lambart: In meiner Freizeit spiele ich Blockflöte. Ich gehe immer montags zum Unterricht. Zurzeit spiele ich ein Stück von Wolfgang Amadeus Mozart: Den „Vogelfänger“ aus der „Zauberflöte“. Außerdem gehe ich gerne laufen, wenn möglich zweimal in der Woche. Und montagsabends besuche ich einen Kurs im Sportverein und mache Body Shape.

Da könnten sich so manche ein Beispiel nehmen.

Klaus Lambart: Wir wollen Integration in den Alltag. Das versuchen wir, zusammen mit Fiona zu forcieren. Sie hat einen Job auf dem Ersten Arbeitsmarkt – was nicht selbstverständlich ist. Für Menschen mit Trisomie ist es nach wie vor unheimlich schwierig, eine reguläre Stelle zu finden, selbst wenn sie die Qualifikation dazu haben. Die meisten Jobs laufen über die Werkstätten. Ähnlich ist es im Freizeitbereich, etwa im Sport. Zum Deutschen Down-Sportlerfestival in Frankfurt kommen jedes Jahr Hunderte Teilnehmende mit ihren Familien und Freunden. Das ist toll, aber es hat auch eine Kehrseite: Es ist eine exklusive und keine inklusive Veranstaltung. Und genau das ist der Punkt: Alle reden von Inklusion, aber gelebt wird sie eben nur partiell. Im Kindergarten ja, da hat man inzwischen erkannt, dass das in vielerlei Hinsicht ganz nett sein kann und Vorteile bringt. Aber in der schulischen Inklusion geht es nicht so gut voran, da gibt es nach wie vor große Hürden.

Fiona freut sich des Lebens, und für sie ist es verstörend und traurig, wenn sie hört, dass andere nicht leben dürfen.

Welche zum Beispiel?

Klaus Lambart: Zum einen liegt es oft an den Schulen. Viele Lehrerinnen und Lehrer fürchten: „Wir sind dafür nicht ausgebildet, wir haben da keine Erfahrung.“ Die generelle Personalknappheit tut ihr Übriges. Deswegen sind wir mit Fiona auf eine Privatschule gegangen, auf die Freie Comenius Schule Darmstadt, für die Inklusion schon lange dazugehört. Zum anderen liegt es aber auch an den Eltern. Ein behindertes Kind zu beschulen und auszubilden ist eine große Aufgabe. Natürlich gibt es Kinder, die keine Regelschule besuchen können, weil sie eine spezielle Betreuung brauchen. Aber wenn sie es können, kommt es stark auf die Eigeninitiative der Eltern an, das zu unterstützen. Wir haben Fiona immer gefordert und gefördert und sie von Anfang an normal mitlaufen lassen in unserem Alltag, mit ihrem älteren und Bruder und ihrer jüngeren Schwester. Es stellt sich aber immer die Frage, ob Menschen sich so etwas leisten können, also nicht finanziell, sondern von ihrer Kraft her.

Sie haben die Selbsthilfegruppe „Down-Syndrom Darmstadt und Umgebung“ gegründet. Wann und wie kam es dazu?

Klaus Lambart: Die Geschichte begann mit der Geburt von Fiona. Wir hatten damals schon einen dreijährigen Sohn, waren glücklich und zufrieden, unsere Welt war bunt und schön. Und diese Welt brach dann erstmal zusammen, als wir zur Entbindung im Krankenhaus waren. Die Ärzte, Hebammen und Pflegenden gingen zum Teil ziemlich schlecht und wenig empathisch mit der Situation und unserem Bedürfnis nach Informationen um. Das ist eine schmerzhafte Erfahrung, die viele Eltern machen, die ein Kind mit Behinderung bekommen. Trisomie 21 war uns nicht unbekannt, aber auch wieder so fern, wie es für die meisten ist. Ein netter Arzt hat uns dann einen Zettel zugeschoben mit der Nummer einer Beratungsstelle. Dort habe ich angerufen, als meine Frau noch im Krankenhaus lag, und erhielt den Rat: „Werden Sie erstmal eine Familie und melden Sie sich in sechs Wochen wieder.“

Wie haben Sie reagiert?

Klaus Lambart: Ich habe entgegnet: „Wir sind schon eine Familie, und in sechs Wochen brauche ich Ihre Informationen nicht mehr. Die brauche ich jetzt.“ Als wir uns nach einer Weile etwas gefasst hatten, haben wir uns an eine Elterngruppe gewandt. Auf die Frage, ob wir da auch teilnehmen können, kam die Antwort, dass das nicht passe, weil die Kinder alle schon älter seien und es sich zudem um eine geschlossene Gruppe handele. Diese schmerzlichen Anfangserfahrungen haben uns relativ schnell dazu gebracht, aus unserem Tal der Tränen herauszukommen und uns mit der Thematik ganz offensiv nach außen zu begeben.

Sie haben sich also selbst geholfen mit einer eigenen Selbsthilfegruppe.

Klaus Lambart: Dazu gehörte zunächst, andere Betroffene zu finden und eine Anlaufstelle im Kreis Darmstadt zu etablieren, um Informationen, Wissen, Erfahrungen und Ängste auszutauschen, ganz im Sinne der klassischen Selbsthilfe. Wir sind kein eingetragener Verein, da haben wir uns bewusst dagegen entschieden, weil wir nicht wollten, dass diese Vereinsmeierei mehr Platz einnimmt als der eigentliche Zweck der Gruppe. Wir haben Literatur angeschafft, wir vermitteln Kontakte, wir bieten Seminare, Workshops und Trainings an, auch für Hebammen und Therapeuten sowie zur Einarbeitung von Schulbegleiterinnen und -begleitern im Freiwilligen Sozialen Jahr. Fiona ziehen wir oft hinzu, damit sie Rede und Antwort steht und von sich und ihren Erlebnissen erzählt. Damit andere sozusagen am lebenden Objekt lernen können. Wichtig ist ja: Ein Mensch leidet nicht am Down-Syndrom. Er leidet am Umgang anderer damit und an den Einflüssen aus seinem Umfeld.

Welche Reaktionen oder Kommentare ärgern Sie besonders?

Fiona Lambart: In der Familie oder mit Bekannten gibt es keine Probleme. Aber manchmal mit Außenstehenden, die ich irgendwo treffe und die einfach so sagen: „Die ist ja behindert.“ Das ist für mich ein Schimpfwort. Ich will gleichberechtigt behandelt werden.

Was würden Sie sich wünschen?

Fiona Lambart: Dass die Leute sagen: „Die sieht aber nett aus, die möchte ich gerne mal ansprechen.“ Die Menschen sollen auf mich zugehen, wenn sie Fragen haben. Und nicht einfach über mich reden.

Klaus Lambart: Im Sprachgebrauch ist leider nach wie vor der Begriff „mongoloid“ üblich, nicht nur bei älteren Personen.

Fiona Lambart: Das möchte ich auch nicht hören.

Klaus Lambart: Der Begriff geht zurück auf John Langdon Down, der diese Trisomie erstmals 1866 beschrieben und diesen Vergleich angebracht hat – von dem sich übrigens nicht nur Menschen mit Trisomie, sondern auch Menschen aus der Mongolei beleidigt fühlen. Er hat sich lange in den Lehrbüchern und Texten gehalten und sich in den Köpfen zementiert. Es ist Teil unserer Öffentlichkeitsarbeit aufzuklären, dass es Trisomie 21 oder Down-Syndrom heißt. Ein weiteres Problem ist, dass Betroffene im fremden, aber auch im familiären Umfeld mitunter auf Ablehnung, Missverständnisse oder Unverständnis stoßen nach dem Motto: Warum muss es so ein Kind überhaupt geben?

Sichtbar machen Ully Kunz-Lambart und Klaus Lambart haben die Selbsthilfegruppe „Down-Syndrom Darmstadt und Umgebung“ als Anlaufstelle zum Austausch von Informationen, Erfahrungen und Kontakten, aber auch von Sorgen und Ängsten gegründet. Fiona Lambart liebt ihre Familie, ihre Arbeit, Musik und Sport sowie das Leben überhaupt. Sie hat einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester. Der Welt-Down-Syndrom-Tag wird seit 2006 am 21. März begangen, seit 2012 ist er von den Vereinten Nationen offiziell anerkannt. Das Datum symbolisiert das charakteristische Merkmal des Down-Syndroms: Das 21. Chromosom ist dreimal vorhanden. Daher sprich man auch von Trisomie 21. Der Name Down-Syndrom geht zurück auf den Arzt und Apotheker John Langdon Down, der dieses Syndrom 1866 erstmals beschrieb. www.worlddownsyndromeday.org.

Stichwort Pränataldiagnostik.

Klaus Lambart: Pränataldiagnostik, um Trisomien auszuschließen, gibt es ja nicht erst seit gestern. Doch die Medizin ist inzwischen fortgeschritten und hat den Bluttest hervorgebracht, der nicht invasiv ist und von Frauenärztinnen und -ärzten sogar empfohlen wird. Er hat entscheidend dazu beigetragen, dass die Geburtsraten von Kindern mit Trisomien zurückgegangen sind. In der Beratung erleben wir immer wieder, dass sich werdende Eltern bei uns quasi die Absolution holen wollen für einen Abort.

Wie gehen Sie mit solchen Fällen um?

Klaus Lambart: Wir sind keine Pfarrer und keine Richter, die über Menschen urteilen oder für sie entscheiden können. Da müssen wir einfach abbrechen und sagen: Das ist nicht unser Thema, das ist eure private Angelegenheit. Wir können euch nicht sagen: Das ist richtig oder falsch. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Fälle, in denen sich Eltern nach den Gesprächen für das Kind entscheiden. Und wenn man dann einen Sonnenschein wie Fiona neben sich weiß, wird ja deutlich, dass jedes Leben lebenswert ist und seine Berechtigung hat. Und das berichten viele Familien. Fiona freut sich des Lebens und für sie ist es verstörend und traurig, wenn sie hört, dass andere nicht leben dürfen.

Heute ist Welt-Down-Syndrom-Tag. Was bedeutet er für Sie?

Fiona Lambart: Für mich ist er wichtig, weil er zeigt, dass wir wertgeschätzt und respektiert werden. Und dass wir respektvoll behandelt werden wollen, so wie alle anderen auch.

Ully Kunz-Lambart: Es geht um die Sichtbarkeit von Menschen, die sich davon, was landläufig als Normalität gilt, abheben. Die gern auf dieser Welt sind und ihr Leben leben möchten. Dazu gibt es heute weltweit Veranstaltungen, von den Selbsthilfegruppen, aber auch von Organisationen und Institutionen, zum Beispiel von der EU. Wir als Selbsthilfegruppe machen abends ein Eltern-Treffen. International durchgängig gilt die Aufforderung, heute zwei verschiedene Socken zu tragen.

Als Zeichen wofür?

Ully Kunz-Lambart: Für Diversität. Alles ist willkommen. Verschieden zu sein, ist normal. Diversität heißt nämlich nicht nur, dass jemand eine andere Hautfarbe hat, eine andere Religion oder sexuelle Orientierung. Behinderung ist ebenfalls ein fester Bestandteil der Gesellschaft und in vielerlei Hinsicht eine Bereicherung.

Eigentlich ein schönes Schlusswort. Möchten Sie trotzdem noch etwas ergänzen?

Fiona Lambart: Nö, ich habe alles gesagt. Ich bin einfach glücklich.

Interview: Meike Kolodziejczyk