Verdienste um lokale Kultur

Ehrenamtliche erhalten den Landesehrenbrief

Main-Taunus - Vier Bürger und eine Bürgerin aus dem Main-Taunus-Kreis sind mit dem Ehrenbrief des Landes Hessen ausgezeichnet worden. Sie erhielten, so Cyriax, die Auszeichnung für ihr viele Jahre andauerndes ehrenamtliches Engagement in der Vereins- und Verbandsarbeit im Gastgewerbe, dem Sport, der Kultur und dem Kleingartenbau. Cyriax überreichte die Ehrenbriefe an Wolfgang Bender (Kelkheim), Martin Grasser (Hattersheim), Ludwig Plättner (Schwalbach), Dr. Michael Reiter (Eppstein) und Ute Vogel (Flörsheim).

Der frühere Vorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) Main-Taunus, Wolfgang Bender, erhält die Auszeichnung für sein ehrenamtliches Engagement im Kreis- und im Landesverband. Neben der Vorstandsarbeit seit den neunziger Jahren gehört er auch seit fast 25 Jahren zum Köche-Prüfer-Team bei den Dehoga Hessen-Jugendmeisterschaften. „Die Gastronomie gehört zu unserer lokalen Kultur“, so Cyriax. „Wettbewerb und eine hochwertige Ausbildung tragen dazu bei, dass ihre Qualität auch in Zukunft gesichert ist.“

Martin Grasser, stellvertretender Vorsitzender der Sportgemeinschaft DJK Hattersheim, gehört dem Verein seit 1968 an und hat sich als Abteilungs-, Jugend- und Übungsleiter engagiert. Unter anderem hat er seit 2009 die Fußballjugend komplett neu aufgebaut. Sein ehrenamtliches Engagement zeige, dass „ständige Erneuerung und Weiterentwicklung zum Vereinsleben dazu gehört“, lobt der Landrat.

Verbindende Wirkung über den Kreis hinaus

Ludwig Plättner wohnt in Schwalbach, ist aber seit den siebziger Jahren in verschiedensten Funktionen beim Kleingärtnerverein Niddatal aktiv, zudem beim Landesverband der Kleingärtner. Außerdem ist er ehrenamtlicher Prüfer für Industrie- sowie für Sport- und Fitnesskaufleute bei der Industrie- und Handelskammer Frankfurt. Plättners Beispiel zeigt laut Cyriax „wie ehrenamtliches Engagement quer durch die Region wirkt und die Region über Kreisgrenzen hinweg verbindet“. Auch Kleingärten gehörten zur „lokalen Kultur der Region“.

Dr. Michael Reiter aus Eppstein wird für sein Engagement im Judo-Club Hofheim und beim Bund Deutscher Sportschützen ausgezeichnet. In Hofheim war er rund ein Vierteljahrhundert lang Trainer und Co-Trainer, beim Landesverband der Sportschützen war er Landessportleiter Kurzwaffe und ist heute Vizepräsident.

Ute Vogel ist seit Jahrzehnten im Gesangverein Sängerbund Flörsheim aktiv, seit fast zehn Jahren als Vorsitzende. Der Verein bestreitet unter anderem das traditionelle Vermächtniskonzert am Vorabend des Verlobten Tages in Flörsheim. red