Vater des Hanau-Attentäters terrorisiert weiter

Von: Yvonne Backhaus-Arnold, Gregor Haschnik

Hanau, 01.02.2023 © Michael Schick

Hans-Gerd R. fordert Hanauer Hinterbliebene zur Ausreise auf / Anzeige wegen Volksverhetzung

Der Vater des rassistischen Attentäters von Hanau hört nicht auf, die Hinterbliebene Serpil Temiz Unvar zu terrorisieren, obwohl er in dem Zusammenhang schon bestraft wurde. In Briefen fordert er von der Mutter des ermordeten Ferhat unter anderem auszureisen: „In aller Deutlichkeit, wenn Ihnen als Migrant das Land des Deutschen Volkes zuwider ist, dann verlassen Sie es bitte, aber auch zügig, und gehen Sie bitte dorthin zurück, wo Sie hergekommen sind“, heißt es in den Schreiben, über die zuerst das Magazin Panorama berichtet hatte und die der Frankfurter Rundschau ebenfalls vorliegen. Unvars „Gruppierungen“ seien eine „große Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit und für das Deutsche Volk“. Sie habe „das Maß eines friedvollen Zusammenlebens zwischen dem deutschen Volk und den Migranten enorm überschritten“, so R., der sich „Miteigentümer“ der BRD nennt.

Unvar übergab die Briefe Hanaus OB Claus Kaminsky (SPD), der Anzeige wegen Volksverhetzung erstattete. Die Staatsanwaltschaft erklärt auf FR-Anfrage, sie habe daraufhin wegen eines auf den 8. Mai datierten Briefes von R. Ermittlungen wegen Volksverhetzung eingeleitet. Derzeit seien drei weitere Verfahren gegen R. anhängig, wegen des Verdachts der falschen Verdächtigung und zweimal wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Serpil Temiz Unvar lebt mit ihrer Familie in der Nähe von R. und hat die antirassistische Bildungsinitiative Ferhat Unvar gegründet, mit der sie vor allem an Schulen tätig ist. Trotz eines Kontakt- und Näherungsverbotes war R. bereits 2022 immer wieder vor Unvars Haus aufgetaucht und hatte sie geängstigt. Allein wegen Verstößen gegen das Gewaltschutzgesetz liefen Dutzende von Verfahren. Im Frühjahr kam der 76-Jährige kurz ins Gefängnis, weil er sich weigerte, eine Geldstrafe zu zahlen. Weil die Staatsanwaltschaft dann Vermögen einziehen konnte, kam er wieder frei.

Die Polizei teilt auf Anfrage mit, sie könne aus taktischen Gründen und zum Schutz von Persönlichkeitsrechten keine näheren Angaben zu Schutzmaßnahmen machen. Die Gefährdungslage zu bewerten, sei ihre ständige Aufgabe. Erkenntnisse würden stets aktualisiert, wobei das Verhalten von R. einfließe.

R. hat auf Anfragen bisher nicht reagiert. In der Vergangenheit bestritt er alle Vorwürfe und stellte sich und seinen Sohn - der die Morde nicht begangen habe, sondern selbst von einer Geheimorganisation getötet worden sei – als Opfer dar. Er sieht sich verleumdet und fordert eine sehr hohe Entschädigung von Unvar.

„Wenn das nicht Volksverhetzung ist, dann weiß ich nicht“, sagte Kaminsky dem „Hanauer Anzeiger“ zu den Briefpassagen. Fassungslos sei er, aber auch ratlos. „Es wäre das Beste, wenn R. die Stadt verlassen würde. Vielleicht sogar für ihn“, so der OB. „Es gibt aber keinerlei städtische Handhabe, dies zu veranlassen. Wir müssen uns immer im rechtsstaatlichen Rahmen bewegen.“ Kaminsky nennt R.s Vorgehen „permanenten subtilen Terror“ – in Richtung der Familie Unvar, aber auch in das ganze Quartier hinein.

Die Stadt habe gegen R. ein Betretungsverbot für Kitas, Schulen und das Rathaus ausgesprochen; die Stadtpolizei zeige Präsenz in der Weststadt. „Unser Weg ist der zur Staatsanwaltschaft. Die Straftatbestände müssen dort ermittelt werden.“ Kaminsky bedauert es, „dass unser Rechtsstaat auf ein solches Verhalten keine besseren Antworten findet. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Er führt den Staat damit vor.“ Eine wehrhafte Demokratie müsse zeigen: bis hierher und nicht weiter! „Ein solches Verhalten wie das von Herrn R. darf in einem Rechtsstaat nicht folgenlos sein.“

