Urteil des Landgerichts Hanau: Kontrollierte dürfen Polizeieinsatz filmen, wenn die Bodycam läuft

Von: Gregor Haschnik

Teilen

Bodycams gibt es als Brust- oder Schulterkameras, hier bei Kontrollen in Frankfurt-Sachsenhausen. Michael Schick © Michael Schick

Bürger:innen, die von der Polizei kontrolliert werden, dürfen dies filmen, wenn auch eine Bodycam der Beamt:innen läuft. Das hat das Landgericht Hanau entschieden und damit ein Urteil des Amtsgerichts aufgehoben.

Wenn Polizist:innen mit ihrer Bodycam filmen, können auch die von dem Einsatz Betroffenen mit ihrem Handy Bild und Ton aufzeichnen, ohne sich strafbar zu machen. Das geht aus einem Beschluss des Landgerichts (LG) Hanau vom 20. April dieses Jahres hervor, der kürzlich veröffentlicht wurde (Aktenzeichen 1 Qs 23/22). Paragraf 201 des Strafgesetzbuchs, der nichtöffentliche, vertrauliche Äußerungen schützt, greift demnach nicht mehr, sobald die Bodycam einer Polizeikraft läuft. Das LG hob damit eine Entscheidung des Amtsgerichts auf.

Bei der hessischen Polizei wurden Bodycams 2015 eingeführt, derzeit sind laut Innenministerium etwa 1000 im Einsatz. Sie sollten „deeskalierend und abschreckend“ wirken und Beweismaterial liefern, heißt es.

Vor Gericht wird immer wieder um Aufnahmen von Polizeieinsätzen durch Bürger:innen gestritten, auch weil sie teilweise Fehlverhalten, zum Beispiel Gewalt, aufseiten der Polizei dokumentieren. Grundsätzlich dürfen öffentliche Situationen gefilmt werden, im Gegensatz zu nicht-öffentlichen. Die Rechtsprechung ist jedoch nicht eindeutig. Das LG Hanau nimmt in seiner Begründung den Gesetzgeber in die Pflicht, für Klarheit zu sorgen.

In dem Fall ging es um eine Kontrolle am 6. September 2022 um etwa 0.40 Uhr. Ein Streifenwagen hielt ein Auto, in dem drei männliche Personen saßen, an, weil „ohne verkehrsbedingten Anlass“ auf die Hupe gedrückt worden sei. Es kam zum Streit darüber, ob die Maßnahme der Polizei gerechtfertigt war.

Der Beifahrer beschwerte sich darüber, dass ihn ein Beamter mit seiner Taschenlampe geblendet habe, und leuchtete mit der Lampe seines Smartphones zurück. Nach Gerichtsangaben entwickelte sich eine „konfrontative“ Situation. Der Polizist schaltete seine Bodycam ein, nachdem er dies angekündigt hatte. Daraufhin filmte der Beifahrer auch. Der Beamte meinte, er solle aufhören, weil er eine Straftat begehe. Der Mann widersprach und fügte hinzu, das Video sei „schon in der Cloud“. Ein telefonisch kontaktierter Bereitschaftsrichter ordnete dann an, das Telefon sicherzustellen.

Handy beschlagnahmt

Dagegen wehrte sich der Eigentümer im November 2022 vor dem Amtsgericht, hatte jedoch keinen Erfolg. Das Gericht sah einen Anfangsverdacht für eine Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes und ordnete die Beschlagnahme an. Das Landgericht hingegen gab der Beschwerde des Besitzers statt. Alle Kosten des Verfahrens fallen der Staatskasse zur Last.

Zwar erkennt das LG kein öffentliches, sondern ein abgegrenztes Gespräch. Wenn Polizeibeamt:innen nachts durch geöffnete Autotüren oder -fenster kommunizierten, könnten Passant:innen nur Gesprächsfetzen mitbekommen, falls sie sich nicht danebenstellten. Indem der Polizist aber seine Bodycam genutzt habe, habe er den nichtöffentlichen Charakter aufgehoben. Zudem habe er die Aufnahmen auf einer gesetzlichen Grundlage gemacht und sich „in hoheitlichem Kontext“ geäußert. Auch deshalb könne er für seine Aussagen – die er nicht unbefangen, sondern im Wissen, dass sie etwa für Ermittlungsakten gesichert werden, traf – nicht den Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts in Anspruch nehmen.

In anderen Verfahren haben Gerichte den Öffentlichkeitsbegriff eng gefasst und nach Paragraf 201 zugunsten der Polizei entschieden. Das Oberlandesgericht Zweibrücken etwa sah in einem Fall ohne eingesetzte Bodycam trotz einer Gruppe von Kontrollierten, mehreren Einsatzkräften und einem Zeugen auf öffentlichem Gelände eine vertrauliche Situation.