Umstieg stockt

Hürden bei Umstellung der Busflotte auf alternative Antriebe

BAD HOMBURG - Manchmal zerschlagen sich Wünsche, manchmal verblassen sie. „Nächster Halt: Wasserstoffbus!“, verkündete Oberbürgermeister Alexander Hetjes (CDU) vor gut fünf Jahren auf Facebook. Anlass war die Indienststellung des ersten und bislang einzigen Elektrobusses, der seine Eignung für das Stadtbusnetz im Rahmen eines Langzeittests unter Beweis stellen sollte.

In den vergangenen Jahren wuchsen die Träume für den ÖPNV in den Himmel. Der damalige CDU-Fraktionsvorsitzende und heutige Bürgermeister Oliver Jedynak ließ 2020 wissen: „Die Umstellung unserer Busflotte zum Jahr 2025 auf alternative Antriebe ist für uns ein wichtiges politisches Ziel, um das Klima in unserer Stadt zu schützen und Lärm und Abgase zu reduzieren.“ Das Ziel wurde bereits 2018 vom Parlament ausgegeben. Nach der Kommunalwahl 2021 fand es Einzug in den Koalitionsvertrag. Im Blick: Die nächste Ausschreibung des Stadtbusbetriebs - gemeinsam mit Oberursel und Friedrichsdorf. „Unser politisches Ziel ist es, spätestens mit dem Ende der Verlängerungsoption 2026 komplett umgestiegen zu sein“, hatte Jedynak im 100-Tage-Interview als Bürgermeister betont.

Kürzlich bekam der Mobilitätsausschuss eine neue Wasserstandsmeldung. So erfuhren die Parlamentarier, dass der Zuwendungsbescheid mit einer Förderung von 80 Prozent der Kosten für eine Machbarkeitsstudie, die „grundlegende Fragestellungen unter anderem zum Liniennetz, aber auch zum Fahrzeugkonzept und zur Ladeinfrastruktur behandelt“, bereits seit Januar 2022 im Rathaus vorliegt. „Die Untersuchung soll in diesem Jahr ausgeschrieben und gestartet werden. Die Ergebnisse der Untersuchung werden für das Jahr 2024 erwartet“, heißt es in der Mitteilung der Verwaltung.

Angesichts der langen Lieferzeit von Elektrobussen, der Nichtverfügbarkeit von Wasserstoffbussen beziehungsweise der nötigen Infrastruktur wackelt der Zeitplan gewaltig. Und damit nicht genug: Die Verwaltung erinnert daran, dass „die Systemumstellung neben innovativen Fahrzeugkonzepten und Betriebsplanungen auch den Ausbau des aktuellen Busdepots“ erfordere. Auch das ist wahrlich keine Neuigkeit, sondern lange bekannt, 2018 gab es deshalb Überlegungen, einen gemeinsamen neuen Busbetriebshof zu bauen. Damals wie heute lautet die Botschaft: Der Busbetriebshof ist an seiner Kapazitätsgrenze angelangt. In den kommenden Jahren werden mindestens 60 Fahrzeuge (heute 53) benötigt. „Bereits diese Entwicklung hätte zur Folge, dass die Nutzfläche des Depots nicht ausreichen würde.“ Hinzu kommt der zusätzliche Flächenbedarf für die Ladeinfrastruktur.

Ersten Erkenntnissen nach sei davon auszugehen, dass das neue Busdepot 10 000 bis 12 000 Quadratmeter braucht, aktuell sind es 7000. Es sollen Flächen des bisherigen Betriebshofs/Recyclinghofs (rund 4000 Quadratmeter) hinzukommen, die im Zuge des Neubaus des Recyclinghofs in Ober-Eschbach freigegeben werden können. Das Problem: Der Bau des neuen Wertstoffhofs soll erst 2025 starten. Vor dessen Fertigstellung kann die Erweiterung des Depots wohl nicht beginnen.

Zudem soll der Wechsel der Antriebstechnologie „ganzheitlich mit den parallel zueinander stattfindenden Vorhaben (wie etwa der Fortschreibung des Nahverkehrsplans, dem Um- bzw. Neubau des Busdepots sowie der Ausschreibung der Verkehrsleistung) betrachtet werden“. Diese Aktivitäten seien „ressourcenintensiv und erfordern neben Sachmitteln auch die Bereitstellung weiterer Personalressourcen“. Ein deutlicher Hilferuf in Zeiten der Stellenbesetzungssperre: Ohne weiteres Personal wird das nichts . . .

Dem Vernehmen nach hatten in jüngerer Vergangenheit mehrere Mitarbeiter des Bereichs ÖPNV das Rathaus verlassen. Und weil der Verkehrsverband Hochtaunus (VHT) derzeit mit der Elektrifizierung der Taunusbahn dicke Bretter zu bohren hat, hat man sich zu einem schweren Schritt durchgerungen: Frank Denfeld, bislang je hälftig für den Fachbereich ÖPNV im Rathaus und als Geschäftsführer im Verkehrsverband Hochtaunus (VHT) tätig, wird künftig zu 100 Prozent für den VHT tätig sein. Sein Nachfolger im Rathaus, so teilte Jedynak im Mobilitätsausschuss mit, ist Philip Verman.

Die Verzögerung bei der Umsetzung im Allgemeinen und der Umstand, dass der Zuwendungsbescheid für die als Basis der Planung unverzichtbare Machbarkeitsstudie seit 16 Monaten vorliegt, ist eine Steilvorlage für die Opposition. Doch Reaktionen gab es nicht. Die Einschätzung von Jürgen Stamm (SPD), dass in der Vorlage „interessante Infos drinstehen“ und man die wesentlichen Eckdaten verinnerlicht habe, blieb im Ausschuss die einzige Wortmeldung.

Dabei hatte die Politik noch Mitte vergangenen Jahres - der Sparkurs war bekannt, die finanzielle Notbremse gezogen - mit breiter Mehrheit das Klimaschutzkonzept beschlossen. Die „Umstellung der Busflotte auf erneuerbare Antriebstechnologie“ wurde dort als Maßnahme mit oberster Priorität und einem Zeithorizont von zwei bis drei Jahren aufgeführt. Es gab die Versicherung: Das Konzept wird umgesetzt und nicht in der Schublade verschwinden.

Doch schon einen Monat zuvor, im Mai 2022, gab es zurückhaltendere Töne. So hatte sich Stamm dahingehend geäußert, dass man darüber reden müsse, ob und wie eine Umstellung auf alternative Antriebe zu finanzieren sei. Und parallel zum Gang des Klimaschutzkonzepts durch die Gremien erklärte die Pressestelle des Rathauses, die Umstellung der Flotte sei ja auch eher „ein langfristiger Plan“.