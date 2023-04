Umfrage zum Sportangebot

Teilen

6000 Fragebögen verteilt

BAD HOMBURG - Welche Sportarten bevorzugen die Bad Homburgerinnen und Bad Homburger? Trainieren sie vorzugsweise im Freien oder in Sporthallen? Was fehlt der städtischen Sportinfrastruktur aus Sicht der Bürgerschaft?

Antworten auf diese Fragen erhofft sich die Verwaltung der Stadt Bad Homburg durch eine breit angelegte Bürgerbefragung. In den vergangenen Tagen wurden an 6000 Personen im Alter zwischen 10 und 90 Jahren Fragebögen verschickt, die das Sport- und Bewegungsverhalten der Bad Homburg Bürgerschaft unter die Lupe nehmen.

Oberbürgermeister Alexander Hetjes (CDU) bittet daher die per Losverfahren ausgewählten Bürgerinnen und Bürger, möglichst zahlreich an der Befragung teilzunehmen. Mit Hilfe der Befragung soll die aktuelle Situation des Sports in Bad Homburg und der Sportstätten ermittelt und bewertet werden. Die Ergebnisse sollen die Grundlage für den neuen Sportentwicklungsplan der Stadt bilden. Entwickelt wird der Plan vom Institut für kommunale Sportentwicklungsplanung und von lokalen Sport- und Gesundheitsexperten. „Bei jüngeren Teilnehmern bitten wir die Erziehungsberechtigten, beim Ausfüllen des Fragebogens behilflich zu sein“, so Hetjes weiter. Die breite Altersspanne der Befragten sei notwendig, um einen Überblick vom Sportverhalten der gesamten Bevölkerung zu erhalten. Der Bad Homburger Rathauschef betont, dass die Teilnahme an der Befragung anonym und freiwillig ist und alle Belange des Datenschutzes von der Verwaltung streng beachtet werden.

Ausgewählte Bürgerinnen und Bürger, die noch Rückfragen zu der geplanten Umfrage über das Sportverhalten haben, können sich an das Sportbüro der Stadt Bad Homburg, unter der Rufnummer (06172) 100-3140, oder an die Stadtplanung, unter der Nummer (06172) 100-6124, wenden. red