Ukraine-Konflikt: Friedenskundgebung in Darmstadt

Rund 80 Menschen sind am Dienstagabend einem Aufruf mehrerer Parteien gefolgt, um auf dem Luisenplatz in Darmstadt russische Aggressionen zu verurteilen und zugleich Solidarität mit der Ukraine und Darmstadts Partnerstadt Uzhgorod zu demonstrieren.

Unter dem Motto „Stoppt den Angriffskrieg in Europa!“ haben sich am Dienstagabend rund 80 Menschen an einer Friedenskundgebung auf dem Darmstädter Luisenplatz beteiligt.

Einen entsprechenden Aufruf unterstützten die Grünen, SPD, CDU, Volt, FDP, den Jusos, Pulse of Europe Darmstadt und der Partnerschaftsverein Deutschland-Ukraine/Moldova.

Darmstadt: Partnerschaft mit Stadt in der Ukraine besteht seit 1992

Damit sollte auch die Solidarität mit der ukrainischen Partnerstadt Uzhgorod zum Ausdruck gebracht werden. Die Partnerschaft zwischen Darmstadt und Uzhgorod besteht in diesem Jahr nun schon seit 30 Jahren.

Vor dem Sparkassengebäude wurden mehrere Europafahnen, eine Regenbogenfahne mit der Aufschrift „Pace“ (Frieden) sowie die gelb-blaue Flagge der Ukraine geschwenkt. Ein Paar zeigte Transparente mit der Aufschrift „Ukraine: Gegen russische Invasion + Blutvergießen!“.

Darmstadt: Für ein Ende der russischen Aggressionen gegen die Ukraine

Der Bundestagsabgeordnete Philip Krämer (Grüne) forderte ein Ende der russischen Aggressionen gegen die Ukraine, die Beendigung der militärischen Eskalation in Osteuropa und Frieden für die Menschen in der Ukraine und Russland.

Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) rief zu „Besonnenheit und Solidarität“ auf. „Es ist gut, dass wir zusammenstehen, um für die Kraft der Demokratie und für Freiheit in Europa einzustehen“, sagte Partsch. Denn genau davor fürchteten sich der russische Präsident Vladimir Putin und seine „Vasallen“.

+ Mit Plakaten wurden gegen den Einmarsch russischer Truppen in der Ostukraine protestiert. © Jens Joachim

Demo in Darmstadt gegen Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine

In einer von den fünf Parteien, Pulse of Europe und dem Partnerschaftsverein getragenen Erklärung heißt es, der Einmarsch russischer Truppen auf ukrainisches Hoheitsgebiet stelle einen Verstoß gegen die Charta der Vereinten Nationen dar und sei nach der Annexion der Krim „bereits der zweite klar völkerrechtswidrige Übergriff Russlands auf die Souveränität der Ukraine“.

Die Eskalation des Bürgerkriegs im Osten der Ukraine zu einem zwischenstaatlichen Krieg bedeute „unsagbares Leid vor allem für die Zivilbevölkerung“. Erfahrungsgemäß seien „Frauen und Kinder zuerst und am schwerwiegendsten von Flucht und Vertreibung, Gewalt und Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen betroffen“. Eine solche humanitäre Tragödie gelte es zu verhindern.

Darmstadt: Kundgebung als Zeichen gegen erneuten Krieg in Europa

Mit der Friedenskundgebung solle ein Zeichen gesetzt werden „gegen einen erneuten Krieg in Europa mit unzähligen Toten, Verstümmelten und Vertriebenen.“ Auch der CDU-Vorsitzende Paul Georg Wandrey, der SPD-Vorsitzende Tim Huß, der FDP-Stadtverordnete Leif Blum und Ulrich Wissmann, der Vorsitzende des Partnerschaftsverein Deutschland-Ukraine/Moldova sprachen sich für einen Rückzug der russischen Truppen, für die Wahrung des Völkerrechts und für eine friedliche Lösung des Konflikts im Osten der Ukraine aus.