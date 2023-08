Überversorgung nur auf dem Papier

Ärztemangel wegen weniger Anreizen

hochtaunus - Früher war an den Stammtischen immer ein Platz für den Doktor reserviert, meist saß der dann neben dem Apotheker oder dem Schullehrer. Heute ist das anders, zum einen gibt es kaum noch Stammtische, zum anderen aber auch zu wenig Ärzte, die daran sitzen könnten. Der Hausärztemangel ist auch im Hochtaunus angekommen und dort, wo es noch „Niedergelassene“ gibt, fehlt nicht mehr viel und die Patienten stehen bis auf die Straße. Die Wartezimmer platzen jetzt schon aus allen Nähten.

Petra Hummel, Hausärztin in Bad Homburg und Vorsitzende ihres Berufsverbandes im Hochtaunuskreis, besucht ihre Patienten, wenn nötig, auch noch daheim, und nehme sich für schwierige Gespräche die nötige Zeit, wie sie sagt, habe dann aber häufig 60-Stunden-Wochen. „Bei den meisten Kollegen ist das nicht anders“, sagt sie. Die Situation werde nicht besser, sondern eher schlechter. Hummel sieht eine fortschreitende Verknappung bei der Hausärzteversorgung. Zwar gehe die Kassenärztliche Vereinigung (KV) offenbar sogar von einer Überversorgung aus, die stehe aber nur auf dem Papier, denn es gebe viele Kollegen, die einen genehmigten Praxisstandort haben, diesen aber als Spezialisten und kaum noch als Hausarzt bedienen.

Sorgen bereitet auch das fortschreitende Alter der meisten Hausärzte. „Über 26 Prozent der Kollegen sind zwischen 61 und 70 Jahren, 40 Prozent zwischen 51 und 60. Bis 2025 müssen fast 25 Prozent der Praxen neu besetzt werden, bis 2035 knapp 70 Prozent“, sagt sie. Ob des unternehmerischen Risikos scheuten aber viele junge Ärzte die Selbstständigkeit und suchten Anstellungen in bestehenden Praxen. Deren Inhaber müssen die neuen Mitarbeiter finanzieren.

„Auch in der Medizin wird alles teurer, wir Ärzte können aber nicht wie Handwerker einfach die Preise erhöhen, sondern bekommen diese in kaum noch auskömmlichem Maße von den Kassen vorgegeben“, klagt sie. „Oft genug haben wir es auch noch mit Regressforderungen der Kassen zu tun, wenn wir, medizinisch begründet, einem Patienten mehr Behandlungen verschreiben als von den Kassen vorgesehen.“

Daher hat Hummel Verständnis für Kollegen, die wegen erschöpfter Kontingente keine neuen Patienten mehr aufnehmen oder Hausbesuche auf ein Minimum beschränken, weil die Wegekosten das Wegegeld übersteigen. Leider gebe es kaum Anreize, die es jungen Ärzten attraktiver machen, eine eigene Praxis zu eröffnen. Ein kleines Zeichen der Anerkennung wäre es da schon, wenn Ärzten im Einsatz wenigstens die Parkgebühren erlassen würden, was im Hochtaunuskreis aber nur selten der Fall sei. Hummel vermisst die politische Unterstützung durch den Bund. Im Land sei es zwar besser, im Landkreis aber wieder schlechter, weil man da in erster Linie die Auslastung der Kliniken im Fokus habe.

Nachfolge für vier Praxen gesucht

Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung gibt es im Hochtaunuskreis 79 Hausärzte mit dem Schwerpunkt Allgemeinmedizin. Vier suchen nach KV-Kenntnis derzeit eine Nachfolge für ihre Praxis. In drei Fällen zwischen 2020 und 2022 sei die Neubesetzung nicht gelungen, die Praxen seien deshalb gestrichen worden, so KV-Sprecher Alexander Kowalski. Bei allen Widrigkeiten, mit denen Ärzte zu kämpfen haben, sieht die KV den Hauptgrund für den Hausärztemangel darin, „dass Kollegen fehlen, die die sogenannten Boomer, die jetzt in den Ruhestand gehen, ersetzen könnten“, so Kowalski. Befürchtungen, dass es deshalb bald nur noch medizinische Versorgungszentren (MVZ) geben könnte, gebe es bei der KV aber nicht. Allerdings nehme man durchaus eine Tendenz wahr, wonach Ärzte bevorzugt ein Anstellungsverhältnis, zum Beispiel in einem MVZ, suchen. Damit es wieder mehr niedergelassene Ärzte gibt, „müsste die Gesundheitspolitik Rahmenbedingungen schaffen, die die Selbstständigkeit wieder attraktiver machen. Dazu zählen Honorare, die einen wirtschaftlichen Praxisbetrieb ermöglichen, und Erleichterung bei der immens zeitintensiven Bürokratie in den Praxen“, erklärte Kowalski.

Der Hochtaunuskreis ist versorgungstechnisch in drei Mittelbereiche mit jeweils eigener Soll-Verhältniszahl aufgeteilt: In Bad Homburg/Oberursel/Friedrichsdorf liegt dieses bei 1877 Einwohnern pro vollem Versorgungsauftrag und 109 Prozent, in Königstein/Kronberg/Schwalbach bei 1827 Einwohnern (103,9 Prozent) und im Usinger Land bei 1943 Einwohnern pro Praxis (111 Prozent). In allen drei Bereichen liegt die Hausärzteversorgung laut KV also etwas über dem Soll, sei insgesamt also gut. Gäbe es keine Mittelbereiche, sondern kommunale Berechnungen bei der Versorgung, hätten demnach fünf Gemeinden einen fiktiven Versorgungsgrad unter 100 Prozent, und zwar Friedrichsdorf, Glashütten, Schmitten, Steinbach und Usingen.

Die KV nimmt für sich in Anspruch, „an allen Ecken und Enden Überzeugungsarbeit für die Niederlassung zu leisten“. So gebe es umfangreiche Förderangebote, die Ärzte auf dem Weg zur eigenen Praxis unterstützen. Jedoch seien die Möglichkeiten der KV, Einfluss auf die niederlassungsrelevante Infrastruktur - Kinderbetreuung, Schule, Breitbandinternet, ÖPNV, Jobmöglichkeiten für Lebenspartner - zu nehmen, begrenzt.