Trinkwasser weiter abkochen

Bakterien festgestellt

Kronberg/Königstein - Auch einige Tage, nachdem in Teilen von Königstein und Kronberg eine Verunreinigung des Trinkwassers festgestellt wurde, kann nach Angaben der beiden Städte noch keine Entwarnung gegeben werden. Das Wasser muss weiterhin abgekocht werden, Säuglingsnahrung darf damit nicht zubereitet werden, da eine Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, wie die Stadt Königstein mitteilt.

„Es wurden heute Morgen erneut Proben genommen“, sagte Erster Stadtrat Jörg Poschl (CDU) gestern Mittag auf Nachfrage unserer Zeitung. Die Ergebnisse werden für Mitte der Woche erwartet. „Wir haben den Fremdwasserbezug vorübergehend eingestellt“, sagte Pöschl. Die Leitungen wurden bereits desinfiziert. Die Stadt werde die Bürger informieren, wenn das Abkochverbot aufgehoben wird.

Wie Pöschl bereits vergangene Woche erläutert hatte, war das mit Kolibakterien verunreinigte Wasser von außen nach Königstein gekommen: Belastet war also das Wasser, das der Wasserbeschaffungsverband der Stadt liefert. Es wird über Kronberger Netze weitertransportiert - die Stadtteile Kronberg und Schönberg sind daher ebenfalls von der Verunreinigung betroffen. In der Burgstadt waren die Ergebnisse an zwei von insgesamt elf Probestellen (Hochbehältern) positiv, wie die Stadt am Samstag vermeldete. red